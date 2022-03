Antonio Resines relata las cuatro veces que estuvo a punto de morir antes del Covid

En una de ellas estuvo, de nuevo, literalmente al borde de la muerte. “Un accidente de coche en Italia y una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo”, confiesa Resines, que admite que cuando vives algo así, “una experiencia cercana a la muerte en tus carnes, se te quitan las tonterías de golpe”. “Dicen que aprendemos a base de hostias y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar”, reflexiona.