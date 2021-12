Antonio Resines superó un cáncer de colon y una angina de pecho: "Me salvé de milagro"

El actor, ingresado en la UCI por Covid, narró su enfermedad a Bertín Osborne y en su libro 'Pa habernos matao'

Lanzó un importante mensaje sobre la prevención: "Si me hubiera hecho colonoscopia hace años, no lo tendría"

Antonio Resines se encuentra ingresado en la UCI por coronavirus. Su diagnóstico es neumonía bilateral, está estable, no intubado pero sí con necesidad de oxígeno.

El actor de 67 años, vacunado recientemente de la tercera dosis, y a quien vimos por última vez en el tanatorio de Verónica Forqué tiene buena salud. Colabora a menudo en programas como La Resistencia (Movistar+) y tiene pendiente de estreno la serie Sentimos las molestias, que protagoniza junto a Miguel Rellán y y llegará a esta plataforma en 2022.

Sin embargo, Antonio Resines tiene alguna patologías previas que le convierten en paciente de riesgo. En su caso, es conocido que padeció un cáncer colorrectal y una angina de pecho.

El actor, exdirector de la Academia de Cine y colaborador televisivo habló hace dos años con Bertín Osborne de estas dolencias, de las que fue tratado en el mismo hospital Gregorio Marañón donde ahora se encuentra:

Detectado por casualidad, tras una caída de moto

Fue a finales de 2015 tras concluir el rodaje de la serie Aquí paz y después gloria (Telecinco) y cuando dirigía la Academia de Cine, cuando descubrió su enfermedad, por casualidad.

Todo comenzó cuando después de una de sus múltiples caídas de moto, Antonio Resines acudió al Hospital y el médico le detectó anemia. A raíz de eso le hicieron una colonoscopia y le detectaron un cáncer colorrectal.

El actor confesó en Mi casa es la tuya que “se salvó de milagro” y que durante las pruebas del pre operatorio le diagnosticaron también una angina de pecho. "Un anestesista y unos cardiólogos me preguntaron si cuando subía escaleras me ahogaba. Respondí que sí, que notaba que me quemaba". Admite que esto le preocupó más que el cáncer, pues con éste le dijeron que afortunadamente, estaba muy bien localizado.

Resines fue operado de inmediato, tenía una arteria obstruida y le extrajeron el tumor del colon: "Tuve una suerte de cojones. Me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. No tuvieron que darme quimio ni radio. Pero me dijeron que si me hubiera hecho una colonoscopia hace tres años no se me hubiese desarrollado el cáncer”.

El actor cántabro publicó Pa habernos matao. Memorias de un calvo, un libro "entretenido y en clave de humor, nostálgico y ameno", que escribió con su actual mujer y representante, Ana Pérez-Lorente. En el texto dedica un capítulo entero a cómo se enteró de que sufría esa enfermedad y alerta de la necesidad de hacerse revisiones periódicas para detectarlo.