Antonio Resines "ya no está intubado, ha salido de lo gordo", tranquiliza Loles León

Las noticias esperanzadoras sobre el estado de salud del ex presidente de la Academia de Cine llegan un día después de que aumentarla la preocupación por los mensajes de Juan Echanove y Ana Obregón. “No sé qué pasaría conmigo si él no saliera de esto", dijo el actor en laSexta. "Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es 'Mi amigo Resines está luchando'. Es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia". "Querido Antonio, sé que lo vas a superar. Desde aquí somos muchos los que te mandamos nuestra fuerza y nuestro cariño", decía la presentadora por la mañana.