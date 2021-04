Los famosos ya vacunados con AstraZeneca: de José Coronado a Esperanza Aguirre

En medio de todas estas informaciones, todos los expertos sanitarios coinciden en que la aparición infrecuente de coágulos no debe afectar al proceso de vacunación , que implica muchos más beneficios que riesgos , ya sea con AstraZeneca o cualquier otra. La Comunidad de Madrid ha iniciado este martes una campaña en el que personalidades del deporte, la televisión y la cultura piden a la población que se vacune contra el coronavirus. Antonio Resines, Belén Esteban, Susanna Griso, Joaquín Prat, Emilio Butragueño o Ana Rosa Quintana son algunos de los famosos que animan en sus redes sociales a hacerlo.

Esperanza Aguirre, la última en ponerse la Astra Zeneca

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , ya está vacunada contra el coronavirus, enfermedad que ya pasó. Este miércoles ha recibido la primera dosis de la vacuna , que en su caso ha sido la de AstraZeneca y no ha puesto reparos a que las cámaras grabaran su imagen mientras lo hacía.

José Coronado: su vídeo impulsa las vacunas al día siguiente

"Si me tengo que fiar de las últimas informaciones, tengo menos miedo de ponerme la de AstraZeneca porque está demostrado que cualquier otra vacuna produce más efectos secundarios ", añadió Coronado desde el WiZink Center. Consciente de la importancia de sus palabras, el actor ganador de un Goya dijo que "por supuesto que animo a ponerse esta vacuna , pero sois vosotros [refiriéndose a los medios de comunicación] los que tenéis que animar a la gente para que se deje de andar con dimes y diretes y con bulos y rumores. Fiémonos de nuestra sanidad , que es de las mejores del mundo. Se está haciendo como se puede, hay improvisaciones pero es lo lógico. Los beneficios de vacunarse nada tienen que ver con los riesgos ".

Boris Johnson: "Vacunarse es grandioso, el riesgo es el Covid"

Boris Johnson, uno de los líderes políticos que se mostraban escépticos con el coronavirus al principio de la pandemia, no duda ahora en animar a la vacunación, incluso con AstraZeneca, predicando con el ejemplo. "No me escuchen a mí, escuchen a todos los científicos, escuchen lo que la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea tiene que decir, lo que ha dicho la MHRA [Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios]. El riesgo es el COVID, vacunarse es grandioso", dijo.