La historia de ‘Ay mama’, la canción de Rigoberta Bandini, favorita para Eurovisión: “Lloré escribiéndola"

Rigoberta Bandini es una de las artistas revelación del momento. La actriz de doblaje, compositora y cantante ya arrasó en 2020 con su single In Spain we called Soledad (viral en Spotify con más 200.000 escuchas mensuales) y nos impactó con su tema Perra , un canto a la liberación femenina como objeto sexual con frases potentes como "si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, sólo pido ir sin correa a pasear".

Bandini reconoce que aun se emociona al ver "a esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix", en alusión a La libertad guiando al pueblo (1830) del famoso pintor Eugene Delacroix al que menciona en su canción.



La pintura no es la única referencia de la cantante a la cultura francesa en su tema. "Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una. La carta de la emperatriz en el tarot de Marsella me transmite ese poder, por eso la he elegido como portada para esa canción", dice sobre la imagen que acompaña a su tema en YouTube, a falta del estreno del videoclip: