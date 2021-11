Lo último de Ayuso: de su bloqueo a miembros del PP a cuando fumó porros en el instituto

Los titulares de la presidenta de la Comunidad de Madrid en su entrevista en 'El hormiguero'

Habló de la guerra por controlar el partido en Madrid, de Almeida, de su mala relación con Pedro Sánchez...

Explicó por qué tiene bloqueados a Egea y Casado en su móvil, qué es lo que molesta de ella en el PP y también de aspectos personales, como verse en una revista de corazón: "Un horror"

Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy El Hormiguero, en plena contienda en el PP por la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Al ritmo de la canción Personal Jesus de Depeche Mode, el "grupo de su vida" y por el que lleva un tatuaje, la presidenta madrileña ha entrado en el plató recibiendo un enorme aplauso, algo a lo que dice ya está acostumbrada. "Soy consciente de que todo sube y baja pero ahora estoy viviendo un momento maravilloso, la gente me para por la calle, me aplauden, lo estoy disfrutando".

¿Movida en Madrid? "No sé de qué me hablas…."

Lógicamente, la primera pregunta de Pablo Motos y buena parte de la entrevista ha girado en torno a las luchas de poder que hay en su partido por el futuro de la presidencia de la Comunidad. "Vaya movida hay, ¿no?", ha dicho el presentador. "No sé de qué me hablas", respondía entre risas. "Los congresos son muy jugosos, da igual de lo que hables, siempre lo que importa es el congreso".

Del que se presenta como su principal rival en la carrera por la futura presidencia, el alcalde de Madrid José Luis Almeida, ha dicho "llevarse muy bien con él" pese a los rumores de distanciamiento. "Tenemos mucha química, no hay una sola vez que no nos hayamos apoyado, hacemos un buen tándem por Madrid". "El problema es que nos miran con lupa, si nos abrazamos, es fingido, si no lo hacemos, hay un problema…", ha dicho.

Asegura que “no ha hablado” con él sobre su futura candidatura. “Solo hemos dicho que pase lo que pase vamos a estar unidos”. “España está en una situación tan delicada que la alternativa del PP es necesaria”

Ayuso dice “no tener claro” que Almeida vaya a competir con ella, pero sí está segura de que, de no ser así, “en mi equipo estará él”. “Me gustaría ser presidenta del PP en Madrid, pero el futuro no está escrito, se puede presentar más gente”.

“Esto de los congresos siempre es complicado, lleva año y medio, hay terceras vías, bicefalias… estas situaciones se dan, lo importante es que se resuelva pronto”. “Yo lo único que he hecho es dar un paso al frente, con mucha ilusión y solo deseo que salgamos fortalecidos”.

¿Qué es lo que molesta de ella en el partido?

Pablo Motos le ha preguntado por la situación particular que se da en Madrid, donde parece que el presidente del partido no puede presidir la comunidad, algo que no ocurre en Galicia con Feijoó o en Andalucía con Juanma Moreno. “¿Qué es lo que molesta de ti?”, le ha preguntado directamente, aunque Ayuso ha respondido evitando mojarse.

“No es por molestar pero sí creo que los otros presidentes autonómicos son presidentes de partido porque eso da coherencia a la organización”, ha respondido primero.

Preguntada sobre si la ven como una persona incómoda en el partido, un “verso suelto”, ha dicho que se considera “dialogante y leal a las personas que han confiado en mí, lo del libre no es una pose, soy una mujer libre”. “Soy del PP, tengo claro donde estoy, cual es mi gente, pero tengo criterio propio”.

“¿Será porque no la ven dócil?”, le preguntaba Motos. “No creo que sea eso porque me conocen y siempre he sido así, me independicé muy pronto, he viajado siempre, he peleado y sacado las cosas por mí misma”. Ir de verso suelto es ser desleal pero no es mi caso”

“Ya, pero ¿qué es lo que no gusta de ti?”, insistía Motos. “No sé si es una cuestión de tiempos, pero se tiene que resolver pronto porque no nos lo podemos permitir”, ha dicho en relación al congreso, del que dice desconocer la fecha en la que se celebrará. “No tengo ni idea, espero que pronto, para que acabemos cuanto antes con tanta confusión”.

Sobre las informaciones al respecto de que habría sectores del PP “buscando información sensible, mierda”, en palabras de Motos, sobre ella, Ayuso ha dicho que “eso sería gravísimo, pero a mí no me está pasando eso, a todos le pueden fabricar esas cosas, no me preocupa porque estaría despistada y ahora no me puedo despistar”.

¿Se ve como sucesora de Pablo Casado?

Sobre la posibilidad de que algún día termine siendo la candidata del PP al Gobierno de España, Ayuso ha dicho que “Yo no tengo carrera política, siempre he sabido que empieza y acaba en Madrid”.

“¿Te llevas bien con él? ¿Crees que tiene miedo a que le quites la silla si no ganas las elecciones? “No creo, porque si me tuviera miedo no me habría puesto como candidata”.

“Yo creo que no va a perderlas, todo va a acabar bien, el PP es el partido que ya ha sacado varias veces a España de la crisis, es el partido popular porque es el del pueblo, con un proyecto necesario ahora que las cosas van a venir mal. Económicamente no hemos conocido los últimos coletazos de la pendemia, en Madrid hemos recuperado casi todo el empleo por la crisis, pero vienen momentos complicados para la empresa y los autónomos”

Explica su bloqueo a Teodoro García Egea y Pablo Casado

La presidenta madrileña ha reconocido que tiene bloqueado en WhatsApp al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Ayuso ha explicado que tiene un móvil antiguo y otro nuevo y que, para atender en uno de ellos a lo urgente, ha decidido bloquear a un número determinado de personas por la cantidad de mensajes que recibe en uno de ellos.

“Para no tener a todo el mundo en los dos, cierro el paso en el segundo”, ha dicho Ayuso, quien ha reconocido que en ese móvil tiene bloqueado al ‘número dos’ de Pablo Casado, presidente del PP.

Aun así, Ayuso lo enmarca en “una absurdez de patio de colegio”. “Es un teléfono que lo tiene toda España, me llegan cuatro mensajes cada minuto, y hay gente que se ofende porque no les contesto”, se ha quejado .

Preguntada sobre por qué no desbloquea a García Egea y da por terminada por la polémica, Ayuso no ha respondido. “Entiendo que tenemos que dar explicaciones pero ya meternos en las intimidades de los móviles….”

“A Pedro Sánchez le veo muy seguro de sí mismo pero luego ves que te está mintiendo"

Del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que no tienen “la relación más explosiva”, pero “cuando nos vemos en persona hay buen trato, solo faltaba”. Motos le ha preguntado qué es lo que piensa de él, a lo que ha respondido. “Yo le veo muy seguro de sí mismo, y luego, sabes que te está mintiendo, no se puede decir que esté especialmente contenta con él.”

Y ha defendido su gestión de la pandemia, donde comenzó la mala relación. “En la pandemia dimos un paso adelante y a partir de ahí se desató una relación furibunda contra nosotros, informes falsos, comités de expertos inexistentes… Yo no puedo fingirá en los pasillos que me parece bien”, ha dicho, acusando al entonces asesor de Sánchez, Iván Redondo, de crear una campaña contra ella. “A él sí que le desbloqueaba…”. “Digo presunta campaña contra mí, es lo que me cuentan los periodistas, quiero pensar que no”. “Ya he pasado por todas las campañas de descrédito, y al final me compensa ser presidenta”.

De Pablo Iglesias ha dicho que “no le echa de menos, pero no ha acabado aquí, seguirá haciendo el mal en algún sitio”

Escribe cada día “Las cosas buenas de ser presidenta”

Ayuso ha confirmado que tiene una nota en el móvil donde apunta cada día las “Cosas buenas de ser presidenta”. “Por ejemplo, cuando llegue a casa pondré ‘haber estado en El Hormiguero’”, ha dicho de estas notas donde también tiene su primera audiencia con el rey, volar en helicóptero cuando la nevada de Filomena, su viaje a Arabia Saudí, cuando fue la primera mujer que pisó allí un estadio de futbol… Me sirve para recordar esta etapa tan fantástica, para que cuando acabe diga ‘ha merecido la pena’”. “Esto es una carrera de relevos y hay que saber irte pero vivir las etapas con pasión.”

“Probé los porros en el instituto pero no me interesó y creo no hay que frivolizar"

En el cuestionario de las hormigas, ha dicho que tiene otro tatuaje “chiquitillo” aparte de la flor del disco de Depeche Mode, que “no cambiaría el himno de España porque hay que respetar los símbolos” y que ha probado los “cigarrillos de la risa”. “Lo he probado en la época de instituto, no me interesó y lo que me preocupa es que se frivolice con ello, con que es santo por loterapéutico, no conozco a nadie que haya fumado toda su vida y se haya quedad bien”, ha dicho, alertando también del “peligro del postureo de las redes sociales para las chicas, que las está acomplejando, sobre todo a las jóvenes, creándoles complejos, con algoritmos que hace que a todas las chicas les aparezca gente perfecta”.

En lo que respecta a su vida personal, Ayuso, que ha adelgazado recientemente, ha dicho que sigue haciendo ejercicio y que ha empezado boxeo.

“Me gusta hacer deporte pero también las pequeñas cosas de la vida, la taberna, la terraza, porque creo que une, iguala, es algo cultural a la gente le encanta y a mí también”.

Sobre lo último que ha hecho sin guardaespaldas, “a veces digo voy a tirar la casa por la ventana y me voy a Carrefour, pero no es muy inteligente dar pistas en materia de seguridad”.

También ha hablado de lo que supuso para ella verse en una revista del corazón por su nueva relación sentimental con un técnico sanitario.