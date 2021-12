Bárbara Rey y Juan Carlos I: lo que ella ha contado y callado hasta ahora en televisión

La vedette, obligada a responder en el Senado sobre su presunta relación con el rey emérito

Recordamos todo lo que ha dicho en sus entrevistas de los últimos años

Del "cariño" a la "pena". "Si me hubiera dado todo el dinero que le dio a Corinna me habría dado un síncope"

Bárbara Rey y la presunta relación que tuvo con el rey emérito vuelven a la actualidad después de que el Senado haya aceptado la solicitud de Compromís para que la vedette comparezca en la cámara alta y aclare “si recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado”.

La petición del partido político valenciano, sin nombrar a nadie, se refiere de forma indirecta a la reciente repercusión que ha tenido la información sobre los presuntos pagos que el Estado habría hecho a Bárbara Rey, después de que esta hubiese amenazado con desvelar su relación íntima con Juan Carlos I.

El libro en el que se basa la comparecencia de Bárbara Rey

Una historia que ha sido detallada en el libro El jefe de los espías. Según el archivo secreto del que fuera director del CESID durante 14 años y consejero del Rey, Emilio A. Manglano, el monarca le habría dicho: "Fui a almorzar con la Parienta, Bárbara Rey". Así la llamaban por la coincidencia del apellido de la vedette (en su nombre artístico) con el título institucional del monarca. "Tuve algún gesto con ella. Le toqué un pecho. Una semana después llamó a Zarzuela diciendo que tiene fotos de eso. Pide 100.000 dólares".

La relación entre la ex de Ángel Cristo y Juan Carlos I habría comenzado en 1976 y durado con altibajos hasta 1994, cuando el Rey, presuntamente, decide romper. Según la versión de Manglano, Bárbara Rey empieza a chantajear al jefe del Estado, amenazando con publicar vídeos íntimos grabados en su casa. En ese escrito se dice que en un principio se le pagó a Bárbara Rey 25 millones de pesetas, se le consiguió un contrato en TVE y luego se llegó a otro acuerdo para pagarle otros 600 millones de pesetas durante diez años, con dinero procedente de CNI.

Alberto Saiz, ex director del CNI entre 2004 y 2009, habló en Salvados (laSexta) de este supuesto acuerdo con la vedette, negando que saliera de esa institución y atribuyéndolo, en todo caso, a “donantes externos”.

La reacción de Bárbara Rey: "Es mentira, es todo muy fuerte"

Bárbara Rey (71 años) nunca se ha pronunciado directamente sobre los rumores de su relación con Juan Carlos (83). Tampoco hoy, cuando a la llamada de Vanitatis para conocer su reacción a la próxima comparecencia en el Senado, ha dicho: “Es mentira. Es todo muy fuerte. Han sido otros los que han hablado y cuando me han preguntado siempre he dicho lo mismo: decid el nombre de esa persona porque yo no lo voy a hacer”.

La actriz y presentadora sí denunció hace años el robo en su casa de Boadilla del Monte de un presunto material audiovisual privado y comprometido, sin nombrar al rey emérito ni a ninguna otra persona, algo que quiso hacer público por si le pasaba algo.

Que Bárbara Rey formaría parte de la larga lista de amantes del Rey sí ha sido un tema recurrente desde los años 80, en prensa, libros y programas de televisión, además de en las casas de los españoles, donde se da por hecho pese a no haber sido nunca confirmado.

La madre de Sofía Cristo es una habitual de programas como Deluxe (Telecinco), o el ya desaparecido ¿Dónde estas, corazón? (Antena 3), donde siempre le han sacado el tema de una forma o de otra, y ella ha hecho malabarismos para responder de forma ambigua o hasta donde ella quería. Todas sus intervenciones, hablase de lo que hablase, siempre han dado grandes datos de audiencia, como recordaba recientemente el director de Sálvame, David Valldeperas, para defender la capacidad de convocatoria de Bárbara Rey, independientemente de su asunto con el rey.

A continuación, rescatamos todo lo que Bárbara Rey ha dicho en televisión cuando se le ha preguntado por el emérito en los últimos años, y lo que otros han contado por ella:

En 2017 saltó el escándalo de los presuntos pagos a Bárbara Rey

En 2017, cuando OK Diario publicó por primera vez que el CNI había pagado a Bárbara Rey con fondos reservados en una cuenta en Luxemburgo, Deluxe abordó el tema con este reportaje:

Una amiga de Bárbara Rey, en ‘Deluxe’: “Quería quedarse embarazada para vivir del cuento”

El programa no tuvo ese día a Bárbara Rey en plató, pero sí contó con el testimonio de una de sus mejores amigas, Hortensia Blázquez, ya fallecida, quien dijo que Bárbara Rey sí que había tenido una relación con el Rey Juan Carlos I y que tenía un plan para, según dijo, “vivir sin trabajar”.

Hortensia afirmó que cuando Juan Carlos I no encontraba a Bárbara en su casa la llamaba para ver dónde estaba, que se veían una vez al mes y que ella quería quedarse embarazada del Rey de España para “vivir del cuento”. También dijo que Bárbara le contó que todo lo tenía grabado y que, llegado el momento, le podría hacer chantaje al rey para mantenerlo todo oculto.

Bárbara Rey lo negó todo

Las explosivas declaraciones de Hortensia sentaron muy mal a Bárbara Rey, que consideraba a esta persona como su madre cuando vivía, y lo negó todo.

Preguntada por el rey: “Hay personas a las que les tiene cariño”

Bárbara Rey ha acudido a Sálvame Deluxe en una decena de ocasiones. La primera vez, el 22 de julio de 2011, después de ser operada de urgencia por un cáncer de mama. La segunda, el 18 de noviembre de 2011, confesó su “noche de amor” con Chelo García Cortés. Volvió el 11 de mayo de 2012 y en abril de 2013 para hablar de la relación de su hija Sofía Cristo con la tertuliana Nagore Robles. En agosto de 2014 habló de su adicción al juego; y en octubre de 2015 se reencontró con Chelo García Cortés.

El 29 de julio de 2018, casi cuatro años después de su última entrevista en el programa de Jorge Javier Vázquez, Bárbara Rey regresaba para hablar de su recuperación tras sufrir una depresión.

María Patiño fue valiente y le lanzó la pregunta que quería oír toda España. ¿Le molesta a Bárbara Rey que se le vincule con el Rey Emérito? Ella evitó responder pero sí dijo que "hay personas a las que se les tiene aprecio y cariño".

“No me creo las declaraciones de Corinna Larsen”

En esa misma entrevista acusó a Pilar Urbano, una de las periodistas que ha hablado en sus libros de esta relación, de "escribir mentiras" en sus libros y le advirtió: "Cuidado con lo que escribes". También dijo que no se creía las declaraciones de Corinna Larsen, ex amante del rey emérito.

Sí defendió a la empresaria alemana cuando la llamaban “prostituta” pero dice que no defiende su testimonio porque lo desconoce o no se lo cree. “No creo que estuviera amenazada, hay cosas que no entiendo”, dijo entonces.

“Bárbara Rey nos contó que estaba escribiendo sus memorias sobre el rey”

Aunque no obtuvo respuesta por parte de Bárbara Rey, María Patiño desveló que en la entrevista previa que la actriz había dado al programa, como hacen con todos los invitados, ésta contó que estaba preparando “unas memorias donde lo está contando todo” y el hecho de que surjan múltiples informaciones “le está destrozando el negocio”.

"Es una pena que se enturbie todo lo bueno que hizo el Rey”

El pasado 19 de septiembre, Bárbara Rey visitaba Deluxe para hablar de los abusos sexuales que sufrió su hija Sofía, tal y como había confesado días antes en Secret Story. Pero como era de esperar, el programa también le preguntó por su “tema favorito”: el rey emérito. Como siempre, evitó responder pero sí se mojó un poco sobre su situación actual, retirado en Abu Dabi. “Es una pena que se enturbien aquellas cosas buenas que hizo el Rey emérito Juan Carlos”, dijo.

“Si el Rey emérito me hubiera dado el dinero que le ha dado a Corinna, hubiera sufrido un síncope”

Y también volvió a hablar de Corinna, tirando de ironía: “Si el Rey emérito me hubiera dado el dinero que le ha dado a Corinna, hubiera sufrido un síncope”.

La última vez que Bárbara Rey fue preguntada por el rey en TV

La última vez que vimos a Bárbara Rey respondiendo sobre su presunta relación con Juan Carlos I, a raíz de la publicación de El jefe de los espías, fue el pasado mes de noviembre de 2021, en unas declaraciones que recogió el programa Ya es mediodía (Telecinco).

Sobre su atractivo para el rey: "Eso no me parece raro"

La vedette dijo que le parecía muy bien que se hubiese publicado un libro, pero no quiso responder sobre los supuestos 4 millones de euros en chantajes al emérito ni de cintas de contenido sexual ni de los presuntos contratos televisivos que le ayudo a conseguir el gobierno de Aznar. Se evadió diciendo al reportero que fuera a preguntar a las fuentes que tanto saben de su vida y “son muy cultos”. En el libro se dice que Bárbara Rey era una de las mujeres más atractivas para el monarca en su momento, algo a lo que sí quiso responder con humor: “Eso no me parece raro”.