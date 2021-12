Bárbara Rey y María Teresa Campos: su enemistad, reconciliación y nueva tensión por culpa de Bigote

La vedette ha iniciado un presunto romance con el cómico, ex pareja de la presentadora

Campos y Rey tienen una relación tensa con altibajos desde hace 15 años

Se enfrentaron en los tribunales, hicieron las paces y volvieron a distanciarse tras la vuelta a España de Bigote Arrocet

Bárbara Rey y Bigote Arrocet son los protagonistas del día en la crónica social por el presunto romance que estarían viviendo, a juzgar por las imágenes juntos en un evento navideño.

Según InfoLujo, medio que ha publicado las fotos, la pareja llevaría saliendo tres meses, desde que coincidieron en el reality de Telecinco Secret Story, en el que el humorista participó como concursante y la vedette, como defensora de su hija Sofía Cristo. Bárbara Rey ya dijo en una entrevista en Telecinco que conocía al ex de María Teresa Campos “desde hace más de 30 años, de cuando trabajaba en el circo”. Hoy ha confirmado que han "retomado la relación", pero que de momento son "solo amigos" y "el tiempo dirá".

Bárbara Rey podría ser la nueva pareja de Bigote Arrocet, dos años después de la polémica ruptura del cómico chileno con María Teresa Campos tras seis años de relación.

Ya sean novios o solo amigos, las miradas se dirigen inevitablemente a María Teresa Campos. Se desconoce cómo habrá sentado a la presentadora este romance o amistad inesperada entre su ex pareja y la vedette. Lo cierto es que la última vez que habló de él, con motivo de su la vuelta a España y participación del cómico en el reality de Telecinco, dijo que "no quería saber ya nada de él", por lo que quizá sea un alivio para ella que su ex tenga un nuevo interés amoroso para que "la deje en paz y deje de hablar de mí", como dijo que desea en una de sus últimas entrevistas.

Lo que sí es público es la tensa relación, con altibajos, que María Teresa Campos y Bárbara Rey tienen desde hace 15 años.

María Teresa Campos y Bárbara Rey: su bronca en 2005

La enemistad que tuvieron Bárbara Rey (71 años) y María Teresa Campos (80) se remonta a hace quince años, tal y como publicaron medios como LOC (El Mundo) y Vanitatis. Ambas tuvieron una fuerte disputa en 2005, cuando la presentadora conducía el programa Cada día en Antena 3.

Uno de los colaboradores hizo unos comentarios que no gustaron a la ex vedette, apuntando a que su hospitalización entonces por una neumonía se debía a una "intoxicación por el consumo abusivo de barbitúricos".

La hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, Sofía Cristo, lo desmintió, pero el programa no rectificó. La ex del fallecido domador de circo se “vengó” poco después cuando fue entrevistada en el programa Salsa Rosa, también en Telecinco. Allí calificó a María Teresa Campos de "prepotente, orgullosa, soberbia, manipuladora e incoherente".

Las Campos perdieron su demanda contra Bárbara Rey

Un año más tarde, la presentadora y su hija Terelu Campos interpusieron una demanda, alegando que se había atacado su derecho al honor, así como a la credibilidad como periodista de María Teresa Campos, por lo que solicitaban 300.000 euros para esta última y 3.000 para Terelu en concepto de "daños morales".

Esta última se quejó de que Bárbara Rey hubiese hablado también en esa entrevista sobre el famoso vídeo subido de tono que protagonizó hace años junto al periodista deportivo Pipi Estrada cuando eran pareja.

En aquel momento, el Juzgado de Primera Instancia absolvió a la ex vedette, al no poder probar que ésta había ejercido una persecución mediática y considerar que prevalecía el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor, pues las declaraciones de Bárbara Rey eran "opiniones". Esa sentencia fue recurrida por madre e hija y desestimada finalmente en el Tribunal Supremo, en 2011.

Se reconciliaron en '¡Qué tiempo tan feliz!'

Las heridas se curaron rápido, ya que María Teresa Campos invitó ese mismo año a su "enemiga" al plató del programa que presentaba entonces, ¡Qué tiempo tan feliz!, donde se reencontraron y dieron muestras de una reconciliación. "A estas alturas quisiera quedarme más con los momentos dulces que hemos vivido, en lugar de con los salados", dijo Bárbara Rey. "No sé lo que te ha pasado pero te ha sentado estupendamente", le respondió la presentadora:

Cuatro años después, en 2015, Bárbara Rey llamaba en directo a este mismo programa de María Teresa Campos para quejarse por los comentarios de Jesús Mariñas. "Yo en nombre de Mariñas y del programa te pido disculpas Bárbara. Te mando un beso para Sofía y otro día vienes y nos enrollamos a hablar como siempre", le dijo entonces la periodista.

Bárbara Rey volvió a cargar contra las Campos para defender a Bigote

Sin embargo, el pasado 9 de septiembre de 2021, Bárbara Rey acudía al plató de Secret Story para hablar de la participación de su hija en el reality de Telecinco que comenzaba entonces, y volvió a arremeter contra las Campos para defender a su amigo, Bigote Arrocet.

La ex vedette dijo que el cómico chileno le "caía muy bien" y vaticinó que su hija se llevaría "estupendamente" con él. La actriz habló de la buena relación que tenía con Bigote porque "trabajó en el circo con nosotros, me he llevado siempre muy bien con él".

La madre de Sofía Cristo también dijo que le "parecería muy bien" que Edmundo hablase de María Teresa Campos, como hizo, pero recalcó que lo que le parecía mal es "que tenga tantos detractores ahora y que no los tuviera cuando estaba con Teresa". "Entonces era un tío estupendo y ahora no es nada, es un aprovechado, un golfo", le defendió.

Además, Bárbara Rey fue muy dura con las hijas de Teresa Campos. "Yo, cuando escuché a Terelu decir que esto no le compete, ¿cómo que no le compete? Tú vives cinco años con una persona, sacas a la luz todo lo que ocurre con esa persona. Las hijas le atacan y resulta que ahora no le compete".