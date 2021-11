Quién descubrió a Belén Esteban: 20 años de un imprevisible fenómeno social

Belén Esteban no se olvida de sus orígenes. Siempre ha reconocido que empezó en televisión por Jesulín, pero también quiere que se le reconozca que ha sabido mantenerse después y hacerse su propio sitio más allá de su vida privada. Para ella su "madrina" siempre fue Ana Rosa Quintana, la que se la llevó a Telecinco, pero es agradecida con los que le dieron su primera oportunidad y no perdona a quienes le siguen recordando algunos de sus errores del pasado. Por ejemplo, hablar en exceso de su hija Andrea cuando era menor, algo por lo que ya pidió disculpas en su día, dejando de hacerlo, y que le ha llevado a una reciente polémica con la periodista Samanta Villar por volver a recriminárselo. "Ya está bien de apuntarse a hablar de Belén Esteban para subir la audiencia", le dijo en Sálvame, sin aceptar las posteriores disculpas de la reportera.



Hace tres años también se molestó con Alicia Senovilla, cuando la presentadora de Como la vida misma le recordó su etapa más oscura. "Durante la época que trabajamos juntas, intente protegerla de las malas compañías, ella lo sabe pero nunca me lo ha agradecido". "Le abrimos las puertas, empezó a soltarse y le gustó tanto que fíjate dónde está", dijo Senovilla sobre los años 2000 en los que coincidieron en Antena 3.



"¿Qué hizo ella por mí?", le respondía inmediatamente Belén Esteban desde Telecinco. "Alicia, te recuerdo que cuando me he perdido siempre me he encontrado", dijo sobre sus etapas más difíciles. "Si con esta exclusiva hablando de Belén Esteban has ganado dinero pues, me alegro, pero cariño, deja ya de hablar de mí porque cada cierto tiempo sacas a pasear el nombre de Belén Esteban", le recriminó la tertuliana de Telecinco: