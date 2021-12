Belén Esteban desvela el dinero que tiene en el banco y "lo bien que va" su vida sexual

La tertuliana de Telecinco ha debutado en 'La Resistencia' y ha respondido a las dos preguntas clásicas de Broncano

Asegura que tiene menos de 100.000 euros en su cuenta corriente, "porque he invertido todo en mi empresa"

Belén Esteban ha saltado hoy de Mediaset a Movistar+ para visitar por primera vez La Resistencia. Aunque la tertuliana de Sálvame ya hace 20 años que es un fenómeno nacional que trasciende a la televisión, no acostumbra a salir de su hábitat en Mediaset, y mucho menos a pasearse por la competencia, por lo que su debut en el programa de David Broncano ha pillado a todos por sorpresa y no ha decepcionado, mostrándose colaborativa, simpática y desinhibida.

Su entrada triunfal entre bolsas de patatas: "Seréis cabrones..."

"No conozco nada de ella, sé quién es y tal, coincidí con ella un día, pero nada más", ironizaba David Broncano al dar paso a la invitada que "nadie se esperaba", que hacía su entrada en una silla de ruedas envuelta en bolsas de patatas fritas de su marca, la broma que le ha hecho el programa por su nueva empresa de productos alimenticios Sabores de la Esteban. "No podéis ser más cabrones que meterme como me habéis metido", se quejaba riendo. “Has entrado en un trono de patatas”, comentaba el presentador también entre risas. "Y de gazpachos y de cremas y de todo”, añadía ella.

Su marido estaba entre el público: "Lo mejor que me ha pasado en la vida"

Belén Esteban ha ido al programa acompañada de su marido, Miguel Marcos, a quien han enfocado varias veces aplaudiendo o riendo desde el público. “Es sanitario, lo mejor que me ha pasado en la vida, estoy muy orgullosa de él”, ha dicho la tertuliana, lo que ha dado lugar a una conversación sobre el Covid.

"No me hagas hablar del Gobierno..."

“Todo el mundo se tiene que vacunar”, ha defendido Belén Esteban, aunque se ha negado a promoverlo en nombre del Gobierno, como “princesa del pueblo” que es y le pedía Broncano. "No me hagas hablar, porque en otras cosas no me parece bien como lo están haciendo”.

"Me encantan mis memes, sobre todo el del pijama"

La ex de Jesulín de Ubrique ha bromeado con Broncano sobre sus famosos memes que ya han cruzado fronteras, que le “encantan”, y ha dicho que uno de sus favoritos es el del pijama que llevó en GH VIP, que es “muy original”. Sobre el reality en de Telecinco en el que participó, le ha recordado a Broncano que “lo gané, pero lo pase fatal, perdí 12 kilos de peso”.

"Tengo entre 40.000 y 100.000 euros en el banco"

Belén Esteban no se ha librado de las dos “preguntas clásicas”, la del sexo y el dinero, que Broncano hace a todos sus invitados.

A la del dinero que tiene en el banco, Belén Esteban ha dicho que ha “ganado mucho dinero” pero “tuve un problema que todos sabéis con Hacienda, tuve que pagar 700.000 euros, aunque ya lo he resuelto y no debo nada”.

Tras bromear con que tiene “un poco menos de dinero que Amancio Ortega”, Belén Estaban ha dicho que tiene “entre 40.000 y 100.000 euros”. El conductor la miraba con cara de incredulidad. "¿Te parece poco?", preguntaba ella, explicando que esa es la cantidad que tiene en su cuenta corriente, porque "el resto lo tengo invertido en la empresa, he invertido mucho en los camiones [que llevan su nombre y su cara], la gasolina, la gente trabajando…".

Sobre si debe o le deben dinero, ha dicho que ella no tiene deudas pero “hay gente que sí me debe dinero, como mi ex representante [Toño Sanchís], que me debe 400.000 euros, pero es algo que ya doy por perdido, bueno, espero recuperarlo algún día”.

Belén Esteban ha explicado que desde la sonada ruptura con su ex mánager por desavenencias económicas, ya no tiene representante. “Ahora me represento a mí misma, porque tengo claro lo que no quiero hacer, como cosas a las que sé que no voy a llegar”.

De su vida sexual: "Entre 2 y 3 veces por semana está muy bien"

A la segunda pregunta, la de la frecuencia de sus relaciones sexuales, Belén ha empezado diciendo que “hay veces que follo y otras que hago el amor, ¿cuál quieres que te conteste primero?”. "Hacer el amor, Belén, yo solo hago el amor”, respondía Broncano. “A ver, tengo un marido de 34 años y yo tengo 48, nuestra vida sexual al mes va muy bien, a veces le tengo que preguntar '¿qué quieres, el de la mañana, el del mediodía o el de la noche?". "No voy a decir las veces que lo hacemos, pero creo que entre dos y tres veces a la semana está muy bien”, ha respondido finalmente, lanzando la pelota después a Broncano: “¿Y tú cuanto follas o cuanto haces el amor?”. Pregunta que Broncano ha esquivado respondiendo: "Llevo a cabo el coito con tanto amor, que pierdo el sentido, a veces me sangra la nariz y lloro”.

"Igual soy friki, pero me sigo sorprendiendo cuando veo famosos"

La “princesa del pueblo” se reencontraba con el cómico de Movistar dos años después de los Premios Iris, donde coincidieron cuando ambos eran galardonados –ella por Sálvame y él por La Resistencia- y posaron juntos:

“Cuando te vi flipé, porque mi marido te sigue mucho. Igual soy friki pero me pasa con mucha gente”, ha dicho reconociendo que “me sigue sorprendiendo ver famosos". "Fuiste como mi Justin Bieber. Me hizo mucha ilusión conocerte”, le ha dicho a Broncano. “Es que viniste muy rápido, había tantas cámaras que no sabía que hacer”, ha justificado él por no mostrarse entonces muy efusivo.

Belén Esteban le invita a 'Deluxe': "No te vamos a preguntar por tu vida personal"

Llegado el momento de la despedida, Belén Esteban ha invitado a David Broncano a ir un día a Sábado Deluxe. “Tengo reparos...”, respondía él. “A ver, no te vamos a preguntar por tu vida personal, ¿eh?”, ironizaba ella. "Si me hacéis una entrevista de ciencia y tenis, sí voy”, ha bromeado Broncano y le ha pedido un consejo para huir de los paparazzi que también le persiguen a él. “Uy, no puedo, porque a mí me siguen hasta el metro”, le ha respondido Belén entre risas.

Las 'campanadas' de Belén Esteban y David Broncano

Finalmente, ante la negativa de Broncano de ir a Sálvame, lo han resuelto presentando juntos estas Campanadas adelantadas:

"Volveré con un regalo muy especial que te sorprenderá"