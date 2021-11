Bella Hadid, la supermodelo que ha aprendido a vivir con la depresión: "Lloraba todos los días"

La hermana de Gigi Hadid se sincera con sus 47 millones de seguidores sobre la enfermedad que sufre desde la adolescencia

"El desequilibrio químico es una montaña rusa". "Me siento culpable por tener una vida increíble y estar deprimida"

Es una de las mujeres más bellas del mundo, una de las modelos más cotizadas y con más seguidores en Instagram (47 millones). Pero Bella Hadid convive, desde hace muchos años, con la depresión. Es un ejemplo más de que esta enfermedad que afecta a 280 millones de personas en el mundo nada tiene que ver con el físico, la condición social o circunstancias personales.

La supermodelo estadounidense de 25 años ya reveló hace dos años que sufría depresión crónica. Y hace cinco días volvía a impactar con una publicación en Instagram, en la que a través de una serie de selfies en las que aparecía visiblemente deteriorada y entre lágrimas, confesaba que la lucha por su salud mental es ya una constante en su vida.

El desequilibrio químico no es lineal, es una montaña rusa con altibajos

"El desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye, tiene sus altibajos y de lado a lado", se sinceraba Bella Hadid, echando por tierra una vez más la creencia de que "estar deprimida no significa estar llorando todo el día", y que se puede estar enferma y tener al mismo tiempo momentos de felicidad. Un mensaje que también ayudó a transmitir el documental de Rocío Carrasco en Telecinco, cuando la prensa achacaba a la nieta de Rocío Jurado que la tristeza por no poder ver a sus hijos contrastaba con la celebración de su boda con Fidel Albiac en las revistas.



Precisamente, Bella Hadid reaparecía este fin de semana en los medios, relajada en las playas de Miami tras acudir a la boda de una amiga.

Todo el mundo se siente perdido, confundido, sin saber por qué está aquí

Bella Hadid, hermana de la también modelo Gigi Hadid (26 años), ahora de actualidad por su ruptura con la ex estrella de One Direction, Zayn Malik, considera que "ese sentimiento de pensar que no eres lo suficientemente bueno o de estar inseguro sobre tu trabajo es natural, pero al mismo tiempo, siento que se enseña", reflexiona.



"Todos los seres humanos son diferentes, cada uno de ellos tiene algo muy especial y único que ofrecer. Y la gente se olvida de que todo el mundo se siente básicamente igual: perdido, confundido, sin saber muy bien por qué está aquí. Esa ansiedad que todo el mundo siente y trata de esconder de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad y aceptarlo todo como hermoso y natural", escribió.

Si te esfuerzas, puedes aprender a comprender tu dolor y manejarlo

Y terminaba su mensaje diciendo a sus fans "siempre hay luz al final del túnel" y "la cosa mejora", algo que le costó "mucho tiempo" aprender, pero lo hizo después de "suficientes colapsos y agotamiento". "Si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías, y rutina, siempre podrá comprender o aprender más sobre su propio dolor y cómo manejarlo, que es todo lo que te puedes pedir”, reflexionó. "Puede tratarse de días, semanas o meses, pero todo acaba mejorando", añadió.



Bella Hadid se sinceró sobre su fragilidad en respuesta a un vídeo en el que la actriz Willow Smith -hija de Will Smith, Jada Pinkett Smith- revelaba su propias batalla en la salud mental. "Te adoro a ti y a tus palabras. Me han hecho sentir un poco menos sola y por eso quiero publicar esto", explicó en esta publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

La modelo ponía de relieve cómo influye la presión de las redes sociales, de las que ya en enero se tomó un descanso para concentrarse en su salud mental. "Las redes sociales no son reales. A veces lo único que necesitas oír es que no estás solo. Así que yo te digo: no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho".

Me sentía culpable por tener una vida increíble y estar deprimida. No tenía sentido

La primera vez que Bella Hadid habló de su depresión fue en 2019. "Me siento culpable por poder vivir esta vida increíble, tener las oportunidades que tengo, pero de alguna manera sigo deprimido. No tiene sentido", dijo entonces durante el Vogue Fashion Festival en París.



La modelo decía sentirse mal por estar deprimida cuando su carrera estaba en lo más alto, tras haber desfilado para grandes de la moda como el fallecido Karl Lagerfield y Tom Ford.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

"Lloraba todas las mañanas, lloraba durante mis pausas para el almuerzo, lloraba antes de dormir", dijo. "Estuve muy inestable emocionalmente durante el tiempo que trabajaba 14 horas al día durante cuatro meses seguidos, desde que tenía 18 años. Creo que solo quería respirar un poco. Y así me es como entré en una espiral".





Un mes antes, coincidiendo con el día de la Salud Mental, Hadid utilizó Instagram para referirse a los que como ella conviven con la depresión.



"Es una lucha que sé que la mayoría de nosotros hemos enfrentado en el pasado o con la que estamos lidiando actualmente. Y si no, probablemente conoces a alguien (…), pero finalmente estoy en un punto en el que no me consume tanto como antes".



Y explicó por qué lo hacía público. "Siento que me estaría haciendo un flaco favor a mí misma si no hablara de algo como la salud mental, porque eso es por lo que he estado pasando intensamente durante los últimos cinco años", dijo Hadid en 2019. "Estamos aquí y estamos bien, pero lleva su tiempo".

Su hermana, la modelo Gigi Hadid, también habló de la ansiedad

Gigi Hadid, la hermana mayor de Bella, que tiene el doble de seguidores en Instagram (71 millones), también se ha pronunciado sobre la salud mental, en especial sobre cómo lidiar con la ansiedad. Durante un panel para Reebok, Gigi detalló cómo estar en el ojo público puede afectar a su estabilidad mental, describiendo cómo la presión de estar a la altura de esta imagen perfecta la ha dejado con sentimientos de ansiedad.

Quién es Bella Hadid y cómo es su famosa familia

Bella Hadid pertenece a una de las familias más famosas del mundo. En los últimos años ha pasado de ser "la hermana pequeña y morena" de Gigi para convertirse en una de las modelos más importantes de su generación.

Nació en Washington D. C., hija de la ex modelo y televisiva Yolanda Foster, de origen neerlandés, y el multimillonario promotor inmobiliario palestino Mohamed Hadid. Ella y su familia son originarios de Santa Bárbara (California).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

Además de Gigi, Bella tiene un hermano menor, Anwar Hadid, y dos medio hermanas mayores, Marielle y Alana, por el lado de su padre. Tras el divorcio de sus padres, su madre se casó con el productor musical David Foster y se divorciaron en 2015.

Antes de dedicarse al modelaje, el sueño de Bella era ser jinete de caballos, pero a causa de la enfermedad de la garrapata (Lyme), diagnosticada en 2012 y que también sufrieron su madre y hermano, tuvo que renunciar a esta pasión y siguió los pasos de su hermana en el mundo de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

En 2014 firmó con la agencia IMG Models. En 2015 se mudó a Nueva York (Estados Unidos) para estudiar fotografía en Parson School of Design, hizo su debut para Channel y comenzó a salir en revistas de moda. En 2016 debutó en el Victoria's Secret Fashion Show, donde coincidió con su hermana Gigi.

En esos años desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York, Londres, París y Milán, y consiguió su primera portada en Vogue, protagonizando después otras muchas.

En 2018, la revista Forbes la situó como la octava modelo mejor pagada del mundo, con un sueldo de 8,5 millones de dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret Fashion Show (@vsfsoutfits)

En lo personal, en 2015 fue arrestada por la policía de Los Ángeles por conducir ebria. Le quitaron el carnet de conducir por un año y tuvo que hacer 25 horas de servicios comunitarios.

En 2015 fue pareja del cantante canadiense The Weeknd, con el que hizo el vídeo musical In The Night y estuvo hasta 2018. En julio de 2021, Bella confirmó que llevaba un año de relación con el diseñador gráfico Marc Kalman, con quien se dejó ver en el Festival de Cannes.