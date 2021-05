Se filtra un vídeo privado de Ben Affleck con un ligue del Tinder de famosos: "¿Por qué rompiste conmigo?"

Estos días se está hablando mucho de Ben Affleck por un supuesto acercamiento a su ex, Jennifer López, después de que ambos hayan roto recientemente con sus parejas, Ana de Armas y Alex Rodríguez.



Pero el actor el actor de Batman vs Superman y Perdida se hizo viral este lunes, también por su presunta vida sentimental, pero por un tema más rocambolesco.



Una usuaria de TikTok colgó en su cuenta el vídeo privado que le envió Ben Affleck por Instagram cuando ésta rompió con él en Raya, una aplicación de citas al estilo de Tinder que usan los famosos, al creer que su perfil era falso.



"Recordando el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya, creí que su perfil era falso, así que deshice el match y me envió un video en Instagram", escribe la actriz Nivine Jay, adjuntando el vídeo que le habría enviado el actor, aunque ella misma avisa de que no puede garantizar que se trate de él.