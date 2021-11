Bertín Osborne niega romance con Chabeli Navarro: "Es una vergüenza"

El cantante y presentador se reafirma en que "no está enamorado" ni tiene ningún "interés" en buscar o encontrar pareja. "Hasta picotear me aburre. He cambiado muchísimo", dice. Preguntado por esta explosiva joven conocida del universo Mediaset con la que le relacionan, responde que "la he visto una vez en mi vida y eso fue hace dos o tres meses. Después nunca más", dice en declaraciones a Vanitatis. Al cantante no le preocupa que Chabeli Navarro vaya a un programa a contar su historia como podría hacer, aunque ahora piensa en todo menos en enamorarse: "No me puede apetecer menos", insiste.