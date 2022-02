Bertín Osborne sufre secuelas del Covid: "Cansancio extremo, tengo que parar"

Bertín sigue así las indicaciones de su médico. "Me ha dicho que son las secuelas lógicas o por lo menos normales después de un Covid como el que yo he pasado”, explica en el vídeo, detallando cómo se encuentra:

“Lo he pasado fatal en las últimas dos semanas porque me caía de cansancio”, dice el presentador de Mi casa es la tuya (Telecinco) y El show de Bertín (Autonómicas), tranquilizando también a sus fans: “No tengo nada grave, pero no me encuentro bien”, por lo que ha aplazado su concierto para el próximo 9 de mayo.