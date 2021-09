Bigote carga por primera vez contra las Campos, mientras Terelu huye del plató, y amplía su versión de la ruptura

Minutos antes de que Bigote Arrocet entrara en el plató de Telecinco, Terelu Campos huía despavorida , alertada por Jorge Javier: "Ha caído una tormenta y me han llamado de tu casa que tienes ropa tendida, que te vayas para recogerla"; "¡madre mía!", decía ella mientras se iba corriendo de plató. El público se perdió, por tanto, el esperado careo de Terelu con la ex pareja de su madre , después del que ya tuvieron en conexión telefónica cuando estaba dentro de la casa.

“Tuvimos una discusión y al día siguiente, el día de mi cumpleaños, le dije que me iba . Por la noche, en la fiesta, le pedí que saliera de su habitación para despedirme, pero no lo hizo , eso se vio en televisión…”

“Al día siguiente Gustavo [el asistente de María Teresa Campos] me tenía que llevar al Ave, y ya no me despedí de ella porque ya lo había intentado la noche anterior, golpeé de nuevo su puerta y nada”. Asegura que tan solo le dijo “lo dicho, he sido muy feliz contigo pero me voy”. “¿Y qué te dijo ella?”, le pregunta Jorge Javier, a lo que Bigote respondió: “Adiós”.