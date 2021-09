Bigote Arrocet, de su ruptura con María Teresa Campos: "Como voy a hacer la payasada de cortar con un mensaje"

El humorista negó la versión de la presentadora, tanto en su llegada a 'Secret Story' como después dentro de la casa

"Todo lo que se ha dicho es mentira. Me despedí y me fui". "Esperaba que saliera ella a contar la verdad"

No sabíamos apenas nada de él desde hace dos años, cuando rompió con María Teresa Campos a través de un mensaje de whatsapp y la esquivó en la estación de Atocha cuando ella intentó despedirse de él, según contó la presentadora.

Edmundo ‘Bigote’ Arrocet reapareció anoche en Telecinco como concursante estrella de Secret Story, negando completamente todo lo que se ha dicho de él en este tiempo.

Asegura que sí se despidió de ella: "Cuando las cosas se acaban llega un momento que se acaban y punto. Sí, yo le dije que había acabado. Esa noche me entregaron un premio y se celebró en mi casa, ella no bajó y ya había hablado por la tarde con ella, diciéndole que me iba".

"Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono", le decía esta mañana a Isabel Rábago, cuando ésta le ha vuelto a preguntar por su versión de la ruptura.

La tertuliana no entendía el motivo que le llevó a no descolgar el teléfono y contar su versión cuando todo pasó, a lo que Edmundo ha contestado, entre lágrimas: "Esperaba que saliera de ella contar la verdad". "Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa", ha dicho.

Además, Edmundo se ha mostrado molesto con el comunicado que emitió la Campos: "Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno".

"Para mi cumpleaños, el 29 de noviembre se cumplen dos años" de su ruptura con la presentadora, de la que según él, “todo lo que se ha dicho es mentira”. Lo negó todo, hasta que la presentadora haya mandado esta semana sus coches al desguace, como se ha publicado. “Tampoco es verdad”.

Aunque dijo seguir teniéndola “mucho cariño”. “Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, siente esa sensación bonita, son muchos años, casi seis años. Me unían a ella muchas cosas bonitas, ella es muy simpática, más alegre que yo, el aburrido de la casa era yo".

“No sé si me estará viendo, la verdad que no sé, no tengo ni idea. Sí me gustaría, hay mucho cariño", dijo Bigote, que sí la ha visto a ella en televisión desde Chile. Dos años en los que dice que “no se ha vuelto a enamorar”.

El humorista mantiene que “la versión que cuenta ella no tiene nada que ver con la realidad. Se han pasado diciendo dos años cosas que me han dolido, a mí y a mis hijos. Nunca fue así, yo no lo voy a decir, eso lo tiene que decir ella". Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos, “alucinaba” en plató con las palabras de la ex pareja de su abuela. “El que vive en una realidad paralela es él”, dijo.