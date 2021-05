Bill y Melinda Gates preparaban su divorcio desde 2019 por la relación del magnate con Jeffrey Epstein

Se reunieron para hablar de filantropía

'The Wall Street Journal' (WSJ) ya le había preguntado a Bill Gates sobre su relación con Epstein en una entrevista de septiembre de 2019, tras el suicidio en prisión del depredador sexual. Entonces 'The New York Times' había filtrado que ambos se habían reunido en varias ocasiones. A lo que Gates respondió: "Lo conocí. No tenía ninguna relación comercial o amistad con él".