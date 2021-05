La TV noruega se burla de Blas Cantó y el homenaje a su abuela fallecida en Eurovisión

"La abuela vuelve y él baila con ella, parece un sketch", fue uno de los desafortunados comentarios en el programa 'Adresse Rotterdam' de NRK

Los tertulianos despreciaron la canción 'Voy a quedarme', para argumentar que es injusto que España pase a la final como país del Big Five

"Y su padre [de Blas Cantó] murió mientras escribía la canción, no me llega". La delegación noruega se ha disculpado tras las críticas en redes

Lo que para Blas Cantó era un sueño, participar en Eurovisión, va camino de convertirse en pesadilla. Nuestro representante no merece el último puesto que le auguran las casas de apuestas. El artista murciano ha tenido la mala suerte de llevar a Róterdam una canción poco llamativa, Voy a quedarme, justo en una edición en la que hay más nivel que nunca, pero ¿tanta como para estar el último en las quinielas?

Su escenografía poco sorpresiva en los ensayos decepcionó a los Eurofans en los ensayos del pasado 13 de mayo. Blas Cantó sufrió un hackeo de su cuenta de Twitter. Las recientes críticas de Barei (representante de España en 2016 con Say Yay!) a TVE por su escasa implicación en el festival, diciendo que llevamos "actuaciones que parecen de José Luis Moreno", tampoco ayudan a aumentar la euforia por Blas Cantó.

Para colmo, el representante español ha sido objeto hoy de unos crueles comentarios por parte de un programa de la televisión pública noruega, NRK:

El espacio Adresse Rotterdam analizaba con sus contertulios la primera semifinal de esta noche, criticando el hecho de los países del llamado Big Five –Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido- no compitan y tengan el pase garantizado a la final del sábado, en detrimento de otros.

"Ningún país debería pasar directamente a la final. Creo que te da un poco de pereza. No te entra esa hambre de mostrar lo mejor que tienes", abría el debate un comentarista del programa.

Fue entonces cuando pusieron como ejemplo el caso de España y la canción de Blas Cantó, Voy a quedarme. "Ese tema fue el mejor de los dos que presentó, quizá ya te diga algo", dijo una de las comentaristas en tono irónico.

"Es terrible ser negativa con Blas, pero se hace muy aburrido"

"Es terrible ser tan negativa con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Pienso: 'Este va a la final, a costa quizá de Albania'", criticaron respecto a lo que consideraban injusto para otros países que, en su opinión, tienen propuestas mejores.

Y es entonces cuando llegaron los comentarios más desafortunados, referidos a la historia detrás de la canción de Blas Cantó, el homenaje a su abuela, una de las personas más importantes de su vida, fallecida por Covid este año.

"Hay algo paródico en lo de su abuela"

"Creo que está sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella, parece una especie de sketch. Canta sobre ella y tienen que mostrarla", criticó una de las contertulias con tono burlesco. "Hay algo paródico ahí", añadió otro.

"La canción es muy lineal pero al menos pone un falsete al final, así que se lleva unos pocos puntos más por mi parte", opinaba otro, también en tono despreciativo.

Llegó el turno de la puntuación de Blas Cantó por parte de los presentes en plató, pero el ex integrante de Auryn tampoco salió bien parado.

"Y su padre murió mientras escribía la canción, me conmueve pero no me llega"

"Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa del Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", valoraba otro de los colaboradores, entre risas y otorgándole finalmente solo 4 puntos.

La delegación noruega se disculpa por el programa

El vídeo, compartido por un eurofan, ha generado muchas críticas, hasta el punto de que Melodi Grand Prix, la preselección del representante noruego, se ha tenido que disculpar en Twitter.

"Adresse Rotterdam es un programa en el que invitamos a famosos y anónimos a compartir sus opiniones subjetivas sobre las actuaciones de Eurovisión de este año", han tuiteado desde el perfil oficial. "En cuanto a la valoración de España, algunos de los integrantes llegaron con declaraciones sobre el videoclip que podrían interpretarse como insensibles. Esto es lamentable, compartimos una profunda simpatía con Blas", se han disculpado.

Noruega pasa a la final con Tix, artista con el síndrome de Tourette