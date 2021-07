Bob Odenkirk , estrella de las series Breaking Bad y Better Call Saul hospitalizado desde el martes tras sufrir un desmayo en el set, se encuentra en condición "estable, después de experimentar un incidente relacionado con el corazón" , han aclarado los representantes del actor, que continúa ingresado en un hospital del Alburquerque (Nuevo México) y aunque no estuvo consciente durante las primeras horas , ahora está despierto y "lúcido".

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado . Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar en él y enviar pensamientos positivos y oraciones a su manera, gracias”, escribía Bryan Cranston, aumentando la preocupación de los fans por Odenkirk y el deseo de saber qué le ha ocurrido y que se recupere cuanto antes.

Bob Odenkirk ha estado 16 veces nominado al Emmy, ganando dos, por su trabajo como guionista en The Ben Stiller Show y en Saturday Night Live. También ha aparecido en el programa de HBO The Larry Sanders Show y en las películas Mujercitas, The Post y Nothing. Uno de sus últimos trabajos en el cine fue el violento thriller de acción Nobody (2021).