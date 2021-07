Máxima preocupación por Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), hospitalizado tras desmayarse en el set

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado . Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar en él y enviar pensamientos positivos y oraciones a su manera, gracias”, ha escrito Bryan Cranston, aumentando la preocupación de los fans por Odenkirk y el deseo de saber qué le ha ocurrido y que se recupere cuanto antes.

El actor Michael McKean , que interpreta a su hermano en Better Call Saul , fue uno de los muchos que deseó lo mejor a Odenkirk en las redes sociales. "Enviando un gran amor a nuestro @mrbobodenkirk", tuiteó McKean. "Lo has conseguido, hermano".

David Cross , actor que trabajó con Odenkirk en su serie anterior Mr. Show with Bob and David, tranquilizó a los fans diciendo que daría una actualización cuando fuera posible. "Compartiré lo que sé cuando pueda, pero Bob es una de las personas más fuertes que conozco tanto física como emocionalmente ", escribió en Twitter. "Él superará esto."

Bob Odenkirk ha estado 16 veces nominado al Emmy, ganando dos, por su trabajo como guionista en The Ben Stiller Show y en Saturday Night Live. También ha aparecido en el programa de HBO The Larry Sanders Show y en las películas Mujercitas, The Post y Nothing. Uno de sus últimos trabajos en el cine fue el violento thriller de acción Nobody (2021).