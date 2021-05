'Jack Sparrow' consigue casarse por fin en los juzgados de Vigo

Esta vez, la funcionaria que los atendió en un primer momento era diferente a la del mes pasado. Lo que no tenían claro al principio era si la jueza era la misma, porque en la anterior ocasión ni siquiera habían llegado a verla, pero creen que sí que se trata de la misma persona. Los novios cuentan que la ceremonia fue muy sencilla. “Nos leyó los artículos, firmamos, nos entregó el libro de familia y ya. No creo que para ella fuera agradable casar a alguien a quien no quería casar, así que no hubo más conversación”, explica el novio.