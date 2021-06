"Quiero ser escuchada": el parecido del caso de Britney Spears con el de Rocío Carrasco

La cantante americana contó ayer "su verdad para seguir viva", rompiendo un silencio de 13 años

Narra el infierno vivido bajo la tutela de su padre, pide al juez que le devuelva su "vida" y planea demandar a su familia

Su testimonio público ha provocado un tsunami de apoyo mediático, al que se han sumado famosos como Justin Timberlake o Mariah Carey

"Sólo quiero recuperar mi vida”. “No soy feliz, no puedo dormir". “Los implicados deberían estar en la cárcel”. “Solo quiero ser escuchada”. "El silencio me ha perjudicado". “No he hablado hasta ahora porque pensé que no me creerían por ser famosa”...

Podrían ser frases de Rocío Carrasco, pero son de Britney Spears. El caso de la cantante americana, que rompió ayer su silencio ante un juez para narrar el infierno que lleva viviendo en los últimos 13 años, recuerda inevitablemente al de la hija de Rocío Jurado, aunque el origen de su calvario sea completamente diferente.

La artista que se hizo famosa a finales de los años 90 con temas como Oops, I did it again o Baby, one more time lleva más de una década viviendo bajo la tutela financiera y personal de su padre, Jamie Spears. Una decisión judicial que se tomó en 2008, tras hacerse público su comportamiento “errático” por los problemas de salud mental y adicciones que sufría entonces.

Se trata de una situación insólita de la que los medios y sus fans no fueron del todo conscientes hasta el pasado febrero, cuando se estrenó el documental Framing Britney Spears. A diferencia de Rocío, contar la verdad para seguir viva, entonces no era Britney la que hablaba, pero la producción de The New York Times para la plataforma Hulu daba suficientes datos como para hacer saltar las alarmas por primera vez.

Muchos conocieron entonces que la princesa del pop, que tiene ahora 39 años, no tiene ninguna capacidad legal para tomar ninguna decisión. Su padre, el “villano” de esta historia, controla su patrimonio y es quien decide sobre todos los aspectos de su vida, desde quién puede visitarla hasta qué contrato firmar, la cantidad de dinero a sacar de su tarjeta de crédito o si puede o no tener pareja e hijos.





Tras la emisión del documental, los fans de Britney Spears se movilizaron en las redes con el movimiento #FreeBritney (liberad a Britney), algo similar al #RocíoYoSíTeCreo, para intentar que un juez le quite la tutela a su padre y le devuelva a ella el control de su vida. Ya llevaban haciéndose oír desde abril de 2019, cuando Britney ingresó en una institución mental y un podcast destapó que había sido obligada.

Pero no ha sido hasta este 23 de junio, con la declaración pública de Britney Spears ante un juzgado de Los Angeles, detallando cómo ha sido su vida en estos últimos 13 años, cuando ha estallado todo, haciendo su nombre trending topic en la red, atrayendo la atención mundial sobre el caso y provocando una oleada de apoyo por parte de famosos y periodistas.

La transcripción del duro testimonio de Britney Spears

La cantante ha dicho "basta", pronunciando frases que han hecho comprender por primera vez la pesadilla que ha sido su vida personal y profesional en este tiempo.

"Sólo quiero recuperar mi vida (...), no quiero ser esclava de nadie", dijo Britney Spears al juez para pedir que ponga fin a una tutela "abusiva", "absurda" que “está pagando el sueldo de mucha gente”.

"No soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada". Estoy tan enfadada. Es de locos. Estoy deprimida. Mi padre y todos los implicados, incluidos mis representantes... Deberían estar en la cárcel". "La gente que me ha hecho esto no debería poder huir fácilmente", clamó la cantante, diciendo que está dispuesta a "demandar a su familia":

Spears definió su vida en estos años como un "secuestro en el que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia. "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo quite", dijo en una de las partes que más indignación ha causado. "Estoy cansada de sentirme sola. Merezco los mismos derechos que todo el mundo, tener otro hijo, una familia y todas esas cosas". La cantante comparte la custodia de sus dos hijos -Sean (15 años) y Jayden (14) con su exmarido Kevin Ferline.

No había hablado hasta ahora porque pensé que no me creerían por ser famosa

Otro aspecto del caso de Britney Spears que recuerda al de Rocío Carrasco es su miedo a no ser creída. Asegura que no había hablado hasta ahora por temor a que “no me creyeran por ser famosa”. Además, su abogado, elegido por sus tutores, le “decía que no podía hacer público nada de lo que me pasaba, que sería más vergonzoso para mí si me juzgaban públicamente con todas las pruebas que tenían". El movimiento #FreeBritney y el apoyo que vio en los fans fue determinante para armarse de valor y hablar.

Quiere ser escuchada y está dispuesta a demandar a su familia

Y ahora está dispuesta a llevar a su padre a los tribunales. "Me gustaría compartir mi historia con el mundo, porque que haya sido secreto les ha beneficiado. Quiero ser escuchada", dice en otro paralelismo con el caso de Rocío Carrasco, quien siempre ha dicho que su silencio la perjudicó.

La cantante denuncia cómo su vida se convirtió en una constante "rehabilitación" y que no le dejaban hacer terapia en casa, sino que “la llevaban a un centro en Westlake para que los paparazzi la vieran llorar (y fomentar la narrativa de loca)”, explica el periodista Álvaro Onieva en un hilo de Twitter que resume toda su declaración, cuya transcripción completa también ha recogido Variety.

Britney Spears se queja de haber estado permanentemente custodiada por enfermeras. “Me veían cambiarme cada día, desnuda; mañana, tarde y noche. No tenía privacidad. Me ponían ocho vías de sangre a la semana". Si no hacía las terapias programadas, no le dejaban ver a sus hijos y novio actual, Sam Asghari, que ha agradecido a los fans de Britney todo el apoyo que está recibiendo tras las últimas noticias conocidas sobre su pasado.

La cantante ha narrado cómo todo esto la tiene traumatizada. “Tiene fobia a estar encerrada en sitios pequeños y también una gran desconfianza hacia todo el mundo que la rodea”.

No ha parado de trabajar pese a su supuesta enfermedad mental

Lo más llamativo es que pese a ser tratada como una enferma mental, no ha dejado de trabajar. En este tiempo ha sacado cuatro discos, ha hecho tres giras mundiales, ha vivido en Las Vegas durante cuatro años, ha sido juez de X Factor e imagen de marcas publicitarias.

Cuenta que fue obligada a hacer la gira Piece of Me Tour (2018) que incluía 42 conciertos en EE.UU., Europa y Asia. Algo que sus fans han recordado ahora poniendo imágenes del momento y reconociendo que entonces no eran conscientes de lo mal que estaba. Solo querían ver cantar a su ídolo. Ahora lo que quieren es verla feliz, libre, aunque si para ello tiene que dejar la música.

Se considera explotada y lo compara con el "tráfico sexual"

El testimonio de Britney presenta una imagen de su padre como la de un ser insensible que se aprovechaba de la carrera de su hija. Se estima que Britney llegó a tener una fortuna de 200 millones de dólares en lo más alto de su carrera y ahora tendría unos 60. "Lloré al teléfono durante una hora y él amó cada minuto de aquello. El control que tiene sobre alguien poderoso como yo... él ama el control de hacer daño a su propia hija".

"Trabajaba 7 días a la semana, sin días libres. En California lo único similar es el tráfico sexual", es el símil que usó para denunciar lo que considera una explotación laboral.

Britney también acusa a Larry Rudolph, su manager, de ser cómplice de su padre en este excesivo control. Según el podcast Britney's Gram, en una junta ironizó con que la hospitalización de la cantante haría que vendiesen más entradas en Las Vegas.

La propia cantante pide parar. "Merezco tener una vida. He trabajado para mi padre durante 13 años intentando ser perfecta. No era buena, era la mejor. Merezco tener un descanso de dos o tres años y hacer lo que quiera hacer. Quiero poder casarme y tener un bebé".

Esta era la primera vez que Spears se oponía públicamente al control que su padre ejerce sobre todos los aspectos públicos y privados de su vida. Tras ser escuchada, ha pedido ser liberada de la tutela y sin necesidad de otra evaluación psiquiátrica.

La jueza: “Sé que ha hecho falta mucho valor para contarlo todo”

La justicia tendrá ahora que decidir sobre su tutela, pero la jueza que la ha escuchado se ha mostrado conmovida. "Solo quiero decirte que soy sensible a todo lo que has contado y cómo te has sentido. Sé que ha hecho falta mucho valor para hacero. El juzgado aprecia que hayas llamado y compartido cómo te sientes", le dio.

Su padre lo lamenta y dice que “quiere mucho a su hija”

La justificación de su padre para controlar de esta forma a su hija siempre fue que su estado mental no le permitía ser autónoma, y calificaba el movimiento #freebritney de conspiranoico (la madre sí apoyaba en parte a los fans), pero Britney cree que “esta gente ha ido muy lejos controlándome”.

Frente a todo el revuelo que ha generado el testimonio de Britney Spears, su padre prefiere guardar silencio, aconsejado por sus abogados, para “preservar su privacidad" y no sacar a la luz "detalles de su estado de salud".

Pero ya lo ha hecho a través de su equipo legal con un escueto comunicado: "Lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor. El señor Spears quiere mucho a su hija".

Tsunami de apoyo de famosos

El juez decidirá ahora sobre la tutela de Britney Spears, pero la cantante ya está ganando el juicio mediático. Britney Spears se ha convertido en las últimas horas en la “Rocío Carrasco” de Estados Unidos, con una ola de apoyo de famosos a su alrededor que incluye a su ex, Justin Timberlake, Mariah Carey y Halsey.

"Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento", dijo Timberlake, pareja de Spears hace dos décadas y ahora casado con la actriz Jessica Biel. "Lo que le está pasando no está bien. A ninguna mujer se le debería restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, dice el actor y cantante en alusión al duro testimonio sobre el DIU para evitar su maternidad.

"Nadie debería ser retenido nunca contra su voluntad o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado tan duro. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera”, añadió.

Por su parte, la estrella del pop Halsey tuiteó: "Bendita sea Britney y espero de todo corazón que se le conceda la libertad de este sistema abusivo. Se lo merece más que nada. Admiro su coraje al hablar por sí misma hoy".

Otros cantantes que se han pronunciado son Brandy, que envió todo su “apoyo y amor” a Britney Spears y sus fans, y Mariah Carey, quien tuiteó: "¡¡¡Te amamos Britney !!! Mantente fuerte".



La activista y actriz Rose McGowan, una de las mujeres que se expresaron en contra de Harvey Weinstein, dijo que Spears "tiene todo el derecho a estar enojada". "¿Cómo te sentirías si tu vida fuera robada, diseccionada, burlada?", se preguntó. "Rezo para que ella pueda vivir tu vida en sus términos. Dejen de controlar a las mujeres".



La actriz Chrishell Stause fue más lejos y pidió un cambio de ley. “Pido manifestación si Britney no es liberada", tuiteó. "¡Estamos tan orgullosos de ti. Escuchar su llamada es a la vez desgarrador y exasperante. Libera a Britney ahora y luego cambia las leyes".



El presentador británico Piers Morgan sumó su voz, instando a la juez a que escuche los gritos de libertad de esta pobre mujer atormentada, que ponga fin a su tutela y la libere de su infierno.

El machismo de fondo: "¿Lo harían con un hombre?"

Britney Spears no es víctima de una pareja, como Rocío Carrasco, sino de su padre. Pero muchos usuarios de la red, donde se ha abierto un intenso debate, creen que ambos casos comparten un trasfondo machista.

El caso de Britney Spears no es el único entre los niños prodigio que saltan al estrellato desde muy pequeños y terminan siendo controlados y tutelados por alguno de sus progenitores. Lindsay Lohan, Drew Barrymore o Macaulay Culkin, entre otros, han pasado por ello. Pero algunos creen que suele darse más cuando el artista es una mujer. En el documental Framing Britney Spears ya se puso en evidencia la campaña de presión machista por parte de los medios de comunicación a lo largo de su carrera. “Esto no hubiera pasado si hubiera sido un hombre”, se lee estos días en redes.

¿Qué le pasó a Britney Spears?

Britney Spears nació en una familia humilde de Kentwood (Michigan), donde pronto descubrieron su talento y la empujaron a convertirse en estrella musical. Con tan sólo 11 años ya salió en un programa infantil de Disney con Christina Aguilera o Ryan Gosling, entre otras artistas.

Tal y como se vio en el documental, la crisis emocional le llegó a la princesa del pop en la cima de su carrera, cuando en su regreso a Kentwood, se rapó la cabeza o regaló billetes de 100 dólares a todos los que se encontraba para felicitar la Navidad. A Britney también le afectaron la presión mediática, la ruptura con Justin Timberlake en 2002, los comentarios sobre su 'virginidad' y la famosa imagen con su bebé en los brazos que terminó con Britney llorando y pidiendo perdón.

La producción de The New York Times también repasa algunos de los sucesos que le ocurrieron a la artista para acabar despareciendo de la escena pública: la crisis tras la ruptura con su primer marido, la batalla legal por ver a sus hijos o sus ingresos en centros de salud mental.

Entre los testimonios se recoge el de Daniel Ramos, el paparazzi que fue atacado por la artista con un paraguas.

