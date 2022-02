Brooke Shields posa en topless con 56 años: “Ahora soy dueña de mi sexualidad”

Se trata de unas fotos y un vídeo para la campaña primavera 2022 de la marca Jordache , con las que Brooke Shields también hace un alegato por la belleza natural . Asegura que a sus 56 años está dispuesta a “luchar contra los retoques” y “mantenerse honesta” , ha dicho a la revista People. Para ella era fundamental que las fotos fueran auténticas y pidió que no hubiera Photoshop. La actriz explica que aceptó hacerlo porque aprecia que Jordache “celebre la idea de ser sexy y audaz y siempre ha presentado mujeres fuertes, trabajadoras y ambiciosas en sus campañas”. Asociarse con esta marca es coherente para ella y el mensaje de edad y positivismo corporal que defiende a través del trabajo en su propia compañía, Beginning is Ahora , que promociona en su Instagram, donde tiene millón y medio de seguidores :

Y por eso, cuando llegó el momento de quitarse la camisa durante el rodaje, Shields se sintió totalmente cómoda. "Sabía que no sería una explotación. Hay algo acerca de ser dueña de tu sexualidad a esta edad que está en el punto en el que estamos hoy. No es un empoderamiento enojado, pone el foco en la fuerza femenina”, señaló.



A la actriz toda esta controversia le pilló desprevenida, como explicó recientemente, en una entrevista para Vogue. “Era una niña ingenua, vivía en una burbuja no pensé que tuviera naturaleza sexual. Creo que el problema fue que supusieron que era más inteligente de lo que realmente era. Si había la intención de usar el doble sentido, no me lo explicaron", contó Brooke Shields, recordando cómo los paparazzi se lo recriminaban a ella y a su madre, Teri Shields: "Nos decían, ‘¿cómo habéis podido hacer eso?’, me parecía ridículo”.