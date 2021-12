Buenafuente dijo adiós con la emoción de su hija en plató y videollamada sorpresa de Pedro Sánchez

El equipo de Late Motiv no le había dicho a Buenafuente quiénes serían los invitados y le tenía preparadas varias sorpresas que se desvelaron nada más empezar el programa. La primera, la llamada en directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y después, la que más le emocionó, la aparición en plató de su hija de nueve años, Joanna, en su primera intervención televisiva.

Nada más terminar esta última frase, Buenafuente era sorprendido con la entrada en directo de Pedro Sánchez a través de videollamada. “Esto no lo vi venir, qué cabrones sois, no me lo esperaba”, le dijo a su equipo: