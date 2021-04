C. Tangana estrena su nuevo tema ‘Me maten’ con Antonio Carmona en su directo para el Tiny Desk de NPR

C. Tangana ha presentado este martes un tema inédito de su exitoso álbum El madrileño titulado Me maten , grabado junto a Antonio Carmona y con el acompañamiento de otros artistas que ya habían colaborado en el disco, como Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche.

El audio, que ya está disponible en plataformas digitales, llega acompañado de un vídeo que, como es habitual en su trayectoria reciente, fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain. Concebido como una sobremesa musical, C. Tangana aparece también junto a miembros de su familia en la que es la primera interpretación en vivo de su último álbum, que lleva 6 semanas consecutivas en el número 1 de España según la lista elaborado por Promusicae.

En dicha grabación, además de la inédita Me maten, se presenta una nueva versión de Tú me dejaste de querer, Los Tontos (con un interludio de Bizarre Love Triangle de New Order) y Demasiadas Mujeres (en el que incorpora un octeto de cuerda).