¿Cada cuánto hay que ducharse para estar limpio y sano? Los expertos responden a la eterna polémica

Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis reabren el debate al confesar que "solo bañan a sus hijos cuando la suciedad es muy visible"

Brad Pitt o Leonardo DiCaprio tampoco son fans de la ducha por motivos de salud, tiempo o medioambiente

¿Qué opinan los dermatólogos? ¿Cuál es la frecuencia ideal? ¿Qué jabón hay que usar?

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher han causado polémica esta semana al revelar que solo bañan a sus hijos, de 6 y 4 años, cuando están visiblemente sucios y no siempre con jabón. Los actores, además, reconocen que ellos mismos solo se lavan las axilas y las zonas íntimas a diario.

Todo sucedió en una entrevista para el podcast Armchair Expert en el que se debatía sobre la frecuencia del aseo para equilibrar higiene con la salud de la piel:

El presentador del programa, Dax Shepard, dijo estar de acuerdo con los actores y recomendó a su copresentadora Monica Padman que “no se deshiciera del aceite natural de la piel con una pastilla de jabón todos los días, y que se lavara mejor solo con agua”.

Ella le contradijo. “No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién te enseñó a no lavarte?”, preguntó, a lo que Mila Kunis respondió: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”. “Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días”, continuó la actriz de Bad Moms. “Yo nunca fui ese tipo de madre que baña a sus recién nacidos”. Y su pareja y padre de sus hijos, Ashton Kutcher lo corroboró pero matizó: “Esta es la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.

En cuanto a sus propios hábitos de higiene personal, la pareja de estrellas dijo que evita el uso de jabón en todo el cuerpo todos los días. “Me lavo solo las axilas y la entrepierna a diario, y nada más”, dijo Kutcher.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y otros famosos que evitan la ducha diaria

Kuther y Kunis no son los únicos famosos que han expresado públicamente que no se duchan a diario. Brad Pitt no suele lavar su ropa en los rodajes y prefiere cambiarse de camiseta antes que darse una ducha, según un reportaje que hizo el periodista sueco Mikael Jagerbrand tras entrevistar a una serie de profesionales del cine. "Tengo seis hijos. Todo lo que tienes que hacer es coger un par de toallitas húmedas y limpiarte las axilas", dijo el actor de Érase una vez en Hollywood a la revista People.

Leonardo DiCaprio también reduce sus duchas, en su caso para salvar el planeta, contó su ex novia, la modelo Erin Heatherton. "Sólo se ducha dos veces por semana para no gastar agua y considera que los desodorantes son antinaturales". La fobia a los antitranspirantes o desodorantes es algo que comparte con otros famosos como Julia Roberts o Cameron Díaz. "Nunca ha sido lo mío", dijo la actriz de Pretty Woman, que considera que los químicos en el desodorante no son buenos para el cuerpo o el medio ambiente.

Sanos o limpios, el eterno debate sin fácil solución

Las declaraciones de Mila (37 años) y Ashton (43) sobre la rutina de higiene con sus hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, han reabierto un debate recurrente: ¿cada cuánto nos tenemos que duchar o lavar a nuestros hijos y a nosotros mismos?

¿Sanos o guarros?, podría ser el resumen de esta polémica recurrente. Para algunos, no lavarse a diario es una estupidez, una exposición a enfermedades y una falta de educación para la gente con la que convives. Para otros, hacerlo con demasiada frecuencia es innecesario y peligroso para la epidermis, al borrar la barrera de protección natural de la piel y poder dar lugar a problemas cutáneos.

La respuesta de los dermatólogos

¿Qué opinan los dermatólogos? Casi todos coinciden en que lo ideal, si se trata de proteger la piel, sería ducharse lo menos posible. Pero también son conscientes de que en la sociedad en que vivimos es inviable hacer eso. Al final se trata de poner en la balanza beneficio-riesgo-sociabilidad. En el término medio está la virtud. Nadie se ha muerto de ducharse, evidentemente, pero tampoco hay que obviar que una piel menos sometida a químicos es más sana. "Bañarse cinco veces al día no es necesario, pero tampoco es bueno dejar la higiene de lado", es la opinión mayoritaria de dermatólogos.

¿Cada cuánto deben ducharse los niños?

La Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología señala en su sitio web que es posible que los niños de 6 a 11 años “no necesiten un baño diario”, pero que al menos deben bañarse una o dos veces por semana.

Natalia Seguí, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), y dermatóloga de la Clínica Dermavalles de Barcelona, respondió en una entrevista a este respecto que la recomendación del dermatólogo para la población general (sin problemas cutáneos) es ducharse una vez al día. “En el caso de clima caluroso, acudir al gimnasio o realizar una actividad física intensa, se puede hacer una segunda ducha, pero utilizando jabón solo en las zonas que tienen mal olor o sudoración excesiva” como axilas o partes íntimas, apostilla Seguí.

¿Cuánto debe durar la ducha o el baño?

También es recomendable que la duración de la ducha sea la menor posible y evitar que el agua esté a una temperatura muy alta.

¿Qué tipo de jabón hay que usar?

Respecto al tipo de jabón, “lo importante para respetar la piel es usar uno neutro y sin perfume”. Muchos dermatólogos recomiendan también algunos con glicerina 100% natural, sobre todo para las zonas íntimas.



El problema es que estos jabones no suelen oler bien, algo que para mucha gente es sinónimo erróneamente, de no es un bueno o eficaz. “No consideran que están limpios si no huelen a perfume”, afirma Seguí sobre la tendencia general por los geles de supermercado, atraídos por sus distintas fragancias, sin ser conscientes de que a menudo destruyen el manto hidrolipídico de la piel, una capa cumple una función de protección gracias a una serie de bacterias benignas que combaten las infecciones. A veces obsesionados por matar los gérmenes, abrimos sin embargo la puerta a distintas bacterias, virus, hongos y otros microorganismos perjudiciales.

“Los dermatólogos recomendamos utilizar una emulsión sin jabón o un aceite de ducha, que es lo que más me gusta personalmente”, detalla la portavoz de la AEDV. “Se fabrican sin conservantes, sin parabenos y sin sustancias alergénicas. Estos jabones los puede utilizar todo tipo de piel, pero son necesarios en pieles secas o atópicas, ya que protegen la piel y aumentan el nivel de hidratación. Su fórmula ultra suave respeta el equilibrio cutáneo”.

¿Cómo hay que secarse?