La cadena ABC suspende dos semanas a Whoopi Goldberg por sus palabras sobre el Holocausto

La cadena ABC suspende durante dos semanas a la actriz Whoopi Goldberg al frente de su programa The View como represalia a sus comentarios sobre el Holocausto. Goldberg aseguró que " el Holocausto no fue por la raza".

Muchos fueron los que, en redes sociales, arremetieron contra la cadena ABC por no tomar ninguna medida contra la actriz, a pesar de que Goldberg ya se había excusado y difundido un comunicado vía twitter rectificando. Goldberg matizó que sí había motivo racial, ya que los nazis consideran a los judíos una raza inferior.



El lunes, durante una conversación con tertulianos en su programa, Goldberg negó que el Holocausto tuviera que ver con la raza de los judíos al considerar que se trató de personas blancas matando a otras personas blancas. La respuesta airada no solo de las redes sociales no se hizo esperar. La actriz tuvo que rectificar de inmediato, pero no fue suficiente. El foco se puso en la cadena de televisión, que ha optado por poner dos semanas de tregua y mandar a Whoopi a casa, al rincón de pensar.