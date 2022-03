Los famosos que arrasan con sus saludos a fans y las peticiones más curiosas que reciben

Así funciona Cameo, la web de vídeos personalizados a fans de moda en el mundo que ya está en España

“Los que más venden han ganado un millón de dólares en un año”, cuenta a NIUS un directivo de la compañía

Alaska, la española más demandada, junto a Pau Gasol y Feliciano López, nos cuenta su experiencia

El productor y guionista americano Aaron Sorkin (El ala oeste de la Casa Blanca, The Social Network, Algunos hombres buenos..) dice que los diálogos de sus series y películas son una obra artística, porque sus personajes hablan como si hubieran tenido tiempo para pensar lo que tienen que decir, si les dieras media hora para responder.

La web Cameo, en la que los famosos envían vídeos personalizados a sus fans, se define como el “autógrafo del siglo XXI”, pero como en el universo de Sorkin, con la diferencia de que la celebrity también puede tomarse su tiempo para ponerse guapo y pensar una dedicatoria original, en lugar de hacer un garabato improvisado en un papel, o prestarse a hacerse una foto de mala manera por la calle. Y además, ganar dinero con ello.

Nacida en 2017, Cameo ya está en 183 países, con un catálogo de 50.000 talentos de todo el mundo que cobran por sus videos personalizados, entre ellos la banda Bon Jovi, David Hasselhoff, Sara Jessica Parker, Kenny G o el ex boxeador Mike Tyson.

Y hace solo unos meses aterrizaron en España. “La acogida ha sido bastante positiva”, cuenta a NIUS Sergio Peralta, director de expansión internacional de la compañía, que espera un “crecimiento del 100% en este año” y nos cuenta algunos secretos de este emergente modelo de negocio en internet, donde ya han surgido competidores, como la sueca Memmo, con sede en USA y también presente en nuestro país, con un catálogo menor de 3.000 celebrities.

El futbolista José Enrique, primer español que entró en Cameo

El primer español que fichó por Cameo fue el ex futbolista José Enrique, que “entró a la plataforma en enero de 2019”, y actualmente cobra 55 euros por vídeo.

Al catálogo español se han sumado ya muchos otros nombres, “casi 250 famosos españoles y cerca de 1.000 hispano-hablantes”, cuenta Peralta, que desvela que Alaska, Pau Gasol o Feliciano López son “los que más solicitudes han recibido por parte de consumidores españoles”.

Alaska, Pau Gasol y Feliciano López, los españoles más demandados

Alaska y Mario Vaquerizo mandan saludos personalizados a sus fans por separado, pero al mismo precio (100 euros), y ambos destinan parte de los beneficios a la fundación Reinfer (centro de rescate de primates).

El ex jugador de baloncesto Pau Gasol, con un caché de 350 euros, dona lo ganado en Cameo a su fundación y a programas para reducir la obesidad infantil. Y el tenista Feliciano López también se ofrece a hacer vídeos a sus fans, “para cualquier ocasión”, por 160 euros.

El contenido del vídeo depende de la creatividad de los fans, que "pueden pedir cualquier cosa (felicitaciones, declaraciones de amor, agradecimientos…)”. El usuario escribe su petición, y el personaje suele tener 24 horas para grabar el vídeo, que la app envía al correo electrónico del fan.

Alaska: “Me ha sorprendido poder conocer cara a cara a los fans”

“La relación con los fans, poder estar cerca suyo a través de Cameo, es sencillo y rápido”, nos cuenta Alaska sobre su experiencia en esta red. Además, “al ser una herramienta internacional, hace que fans de otros países, como Italia o Estados Unidos, puedan conectar también conmigo”.

Para la cantante y presentadora, Cameo le ha permitido “conocer cara a cara a los fans que sin duda me ha sorprendido, porque nunca lo había hecho de esta manera.”

“Algunos me piden peticiones de compromiso para sus parejas”

A Alaska le piden todo tipo de cosas, “desde mensajes de ánimo para amigos/familiares, felicitaciones de cumpleaños, aniversarios, hasta peticiones de compromiso”.

“Me gusta que los fans se graban a sí mismos viendo el vídeo”

Lo que más le ha sorprendido es “la posibilidad que dan al fan de grabar su efecto sorpresa/emoción al ver el vídeo, lo cual es muy gratificante”, explica Alaska, que si tuviera que elegir a alguien al que pedirle un Cameo sería al cantante Alice Cooper, “¡que también está en Cameo!”, dice entusiasmada, si bien la leyenda del rock es una de las celebridades que solo está disponible bajo petición.

Aunque Alaska es la artista española más demandada por ahora en Cameo, hay otros cantantes hispanohablantes como Natalia Jiménez (160 euros), Chenoa (100) Juan Magán (90) o Beret (50).

Los famosos más solicitados en el mercado internacional

En cuanto al mercado global, donde Cameo está mucho más expandida, algunas de las celebrities más solicitadas son los miembros de la banda Bon Jovi. No está el líder, Jon Bon Jovi, pero sí el teclista David Bryan, que cobra cerca de 450 euros, o el guitarrista Phil X.

También destaca el actor Tom Felton (Harry Potter), con un caché de 700 euros, aunque la gran revelación ha sido James Buckley (60 euros) actor, youtuber y streamer británico muy popular por su papel de Jay Cartwright en la sitcom Inbetweeners.

Junto a ellos, la cuarta celebridad que más peticiones registra es Jordan Berfort, el conferenciante y antiguo bróker juzgado por estafa, que inspiró el personaje de Leonardo DiCaprio en la película El lobo de Wall Street. Tiene un caché de casi 1000 euros por vídeo. “Eres el puto amo”, le dice uno de los fans en una de las reseñas, con una puntuación de cinco estrellas, ya que Cameo tiene un sistema de valoración de sus talentos al estilo Trip Advisor.

¿Por qué triunfan estos "cameos" por encima de otros?

El mundo de las redes sociales es imprevisible y "a los usuarios les puede hacer más ilusión que el actor de su serie favorita les mande un vídeo a que lo haga David Beckham", exponía el CEO de Cameo, Seven Galanis, en una entrevista para The Guardian.

Sergio Peralta también cree que el éxito de las celebrities en la red se basa en los “personajes” que representan. James Buckey y Tom Felton “interpretaron al memorable ‘Jay’ de The Inbetweeners, y Draco Malfoy en Harry Potter, respectivamente”. Y el ex corredor de bolsa Jordan Belfort se vende a sí mismo con un tráiler de la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio basada en su vida. Al final, son "celebridades que han sido un ícono para una o más generaciones”, como ocurre en el caso de los 3 top españoles. “¿Quién no creció escuchando a Alaska y Dinarama o Fangoria? ¿Qué fan de baloncesto no creció viendo jugar a Pau Gasol en los LA Lakers?”, argumenta.

“El deporte en el fandom español tiene mucha fuerza frente a otras profesiones”, lo cual explicaría el éxito de Gasol y Feliciano López.

"Los que más venden ganan un millón de dólares en un año"

Cameo no esconde que su estrategia se basa en ayudar a las celebridades a monetizar su fama, algo que no permiten de una forma tan directa otras redes sociales como Instagram. El aliciente para el famoso o influencer, además de conectar con sus seguidores y alimentar su ego, es económico, ya que estar en Cameo les supone una fuente extra de ingresos que algunos deciden donar a causas sociales. “Los talentos más solicitados en Cameo han ganado más de un millón de dólares en un año”. Y en 2020, el año de la pandemia en el que esta red social cuadruplicó sus resultados, hubo "más de 160 personas en Cameo que ganaron más de 100.000 dólares al año”, reveló su CEO.

Mike Tyson cobra 18.000 euros por vídeo

“El precio es 100% controlado por la celebridad y puede ser ajustado en tiempo real. Nosotros sugerimos precios a los famosos, según los objetivos que deseen alcanzar, pero al final es decisión de cada uno de ellos”, nos explican desde Cameo.

Desde los 5 euros por vídeo de personajes menos conocidos hasta los miles euros que cobran figuras como Mike Tyson (18.000) o Steve Wosniak, el cofundador de Apple (4.450) con sus vídeos para empresas. Cameo se queda con el 25 % y el resto va al creador.

Actores de ‘La casa de papel’ y ‘Juego de tronos’

Muchos actores aprovechan ser parte de series que han sido fenómeno en el mundo. Encontramos así a muchos intérpretes de La casa de papel, como Enrique Arce (160 euros), Fernando Cayo (85) o Rober Dragos (46 euros). No está el ‘profesor’ Álvaro Morte, pero sí su imitador (55 ).

Y los nostálgicos de Juego de tronos pueden pedir vídeos a algunos de sus actores como Will Scolding (Rhaegar Targaryen, hermano de Daenerys) por 160 euros. Otras series populares en Cameo son The Office, Anatomía de Grey o Succession, con su protagonista, Brian Cox, a la cabeza con un caché de 700 euros.

Mónica Cruz, la hermana de Penélope (100 euros) o Miriam Díaz Aroca (95) son algunas actrices españolas que se han abierto perfil en esta app.

Del presidente de México al hijo de Donald Trump

Cameo invita a estar en su web a cualquier celebridad o persona influyente, no solo del mundo del espectáculo. Por ello hay una mezcla extraña de perfiles y niveles muy distintos de músicos, actores, atletas, humoristas e incluso políticos, como Vicente Fox, el presidente de México (270 euros), que aparece junto a la cantante Samanta Fox (77 euros) en la búsqueda por apellido:

El hijo de Donald Trump (600 euros), que dona lo ganado al Shadow Warriors Project, Rudy W. Giuliani (ex alcalde de Nueva York) o la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin (200 euros). Y dentro de España, la actriz, política y activista transexual de los derechos LGBT Carla Antonelli (85).

Nacho Vidal, Pocholo, Carmen Lomana, Víctor Sandoval…

Cameo también es un escaparate para artistas que ahora no están tanto en activo, pero siguen teniendo un gran número de fans, como es el caso de Nacho Vidal (80), las ex concursantes de Operación Triunfo Geno Machado y Nikka, que se ofrecen a alegrar la vida a sus fans por 65 y 41 euros respectivamente, o Coyote Dax (No rompas más mi pobre corazón), por 55.

La web tiene su propio apartado para los fans de los realities y el mundo televisivo, con nombres como Pocholo (100 euros), Carmen Lomana (95 euros), Rappel (46), Juan Muñoz de Cruz y Raya o Malena Gracia (41).Y vemos también a muchos colaboradores de televisión que han empezado con humildad, como Víctor Sandoval (36) o Antonio Rossi (21).

Simon Leviev, el timador de Tinder, el "cameo" más polémico

El hecho de que Cameo se base en ley de la oferta y demanda puede ser un arma de doble filo. Hace unas semanas conocíamos que Shimon Hayut (o Simon Leviev), el “timador de Tinder” al que ha hecho famoso la serie documental de Netflix, también cobra por sus vídeos personalizados (176 euros) en Cameo, algo que ha generado cierta polémica y no ha gustado a sus víctimas, que critican a la app por "colaborar con un criminal, que está siendo requerido en Europa y cuenta con acusaciones en Estados Unidos, pero que se esconde en Israel".

Cameo defiende que pretende ser “una plataforma omnipresente, y para lograrlo, creemos que los consumidores deben tener el control de las conexiones que desean hacer en la aplicación, y nosotros no vigilamos las creencias y opiniones de los famosos o fans que usan Cameo”, explica Peralta, recordando que la compañía tiene “unos términos, condiciones y reglas de comunidad muy claras que prohíben el lenguaje de odio, violencia, acoso, desnudez y cualquier actividad ilegal”.

¿Cómo se ficha a los famosos? "Una mezcla de arte y ciencia”

Cameo tiene un equipo dedicado a la adquisición de talento: “A veces contactamos a ellos directamente, y otras veces lo hacemos vía agencias, mánagers, o a través de un tercero".

La empresa sigue "criterios cuantitativos y cualitativos”, explica Peralta, en lo que define como una “mezcla entre arte y ciencia”. En la web también hay un formulario para que cualquier persona “pueda solicitar darse de alta como talento y nosotros filtramos esas solicitudes”.

Las peticiones más curiosas: de romper con el novio a salir del armario

La mayoría de fans no piden vídeos para ellos, “sino para hacer regalos”. “Muchos son felicitaciones de cumpleaños, aniversarios de boda, y ocasiones como Día del Padre, de la Madre y Navidad. “El día de Reyes fue un gran momento de venta en España”. Aunque en menor medida, también reciben “peticiones para hacer bromas a un amigo o para pedir consejos”, detalla Peralta, que destaca el auge en la aplicación de “las solicitudes de empresas (videos personalizados para marcas)".

El fundador y CEO de Cameo, Steven Galanis, que también tiene perfil en su web, donde cobra 21 euros por sus consejos como emprendedor, cuenta que él mismo se está planteando contratar a Kenny G (400 euros) para que “toque el saxofón” con sus empleados.



“Los fans son muy creativos”, y lo largo de sus cinco años de vida, en Cameo han visto “todo tipo de solicitudes curiosas”. Hace unos años, Mark McGrath, el vocalista de la banda Sugar Ray, recibió una solicitud para un vídeo de una fan que quería terminar con su novio. A Bam Barguera, de Jackass, le pidieron un vídeo para dejar el trabajo”. También han visto “historias muy emotivas, como solicitudes para levantar el ánimo para pacientes terminales, o peticiones para motivar a personas a salir del armario”.

Así se le ocurrió la idea al fundador de Cameo

La idea de este intercambio emocional, a la par que comercial, entre los fans y sus ídolos parecía obvia en la era de las redes sociales. Pero se le ocurrió en 2017 a tres creativos de Chicago, Steven Galanis, Martin Bencloe y Devon Townsend. Así nacía esta empresa que ya tiene 400 empleados en todo el mundo y está valorada en mil millones de dólares. “La startup más estadounidense de todos los tiempos”, “una de las más geniales”, “la red social más innovadora del mundo”, la definieron medios como Chicago Magazine, Time y Fast Company. Y a Steven Galanis (el ‘Mark Zuckerberg’ de Cameo, que venía de trabajar en LinkedIn), como uno de los “emprendedores más importantes de Hollywood” por la revista The Hollywood Reporter.



“Tuve la idea de Cameo con mi cofundador Martin [ex ingeniero de Microsoft] en el funeral de mi abuela, cuando me enseñó un vídeo que había hecho para un amigo, de un jugador de la NFL de su equipo favorito, felicitándolo por convertirse en padre. Y dije: tenemos que convertir eso en un negocio”, recuerda Galanis.

Lo próximo, entrevistas a famosos y citas presenciales

Aunque la empresa nació solo con saludos personalizados, lo más demandado hasta ahora, con el tiempo ha ido ampliando su modelo de negocio y ahora ofrece también videollamadas con famosos (Cameo Calls) o participación en eventos con clubs de fans.

Recientemente han lanzado también una fuerte apuesta por las NFTs y el metaverso. La empresa también está experimentando con la opción de poder hacer preguntas al famoso.