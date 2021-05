La camiseta de tirantes está de moda, ya no es sinónimo de chulo, hortera o violento

Camiseta de "maltratador", el polémico término a desterrar

Este término sexista y violento tiene sus raíces en un caso viral de violencia machista de los años 40, en los estereotipos de inmigrantes americanos y en las películas que desde los años 50 han presentado a los h ombres rudos o agresivos con este look. El origen etimológico se remonta a los años 1800 y 1900 , cuando aún se asociaba tristemente la hombría a la agresividad. Según el Diccionario de Etimología online, se registró por primera vez en 1855 y apareció por primera vez en The New York Times en 1880.

Años después, el Washington Post y The Orlando Sentinel publicaron artículos sobre su preocupación por este argot ofensivo. Aún así, la expresión "camiseta golpeador de esposas" seguía siendo usada de forma divertida o irónica por algunos jóvenes. Algunos ni se habían percatado de su significado literal. "Ahora que lo mencionas, me gusta ¡maldita sea!", dijo un estudiante de posgrado al New York Times.



Hay que tener en cuenta que las mujeres también usan esta camiseta, a menudo también para transmitir un mensaje de "fuerza" o "masculinidad", como Miley Cyrus en el famoso videoclip de I came in like a wrecking ball.