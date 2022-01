Las Campanadas de Ibai Llanos y Ramón García superan los 2 millones de usuarios únicos en Twitch

Más tarde, el presentador se ponía serio para recordar el “año tan malo” que ha sido 2021 para él a nivel personal, por su separación de Patricia Cerezo tras 24 años de matrimonio. “Por eso ahora me acuerdo de mis hijas y de su madre, de la que me he divorciado este año, pero a la que quiero mucho”, ha dicho de la ex azafata televisiva a la que conoció en sus comienzos.