Cuál es la canción del anuncio de Lotería de Navidad, qué significa y dónde la has oído antes

El tema del spot de este año es el aclamado 'White Winter Hymnal', del grupo Fleet Foxes

TVE lo usó en su campaña navideña de 2010 y ha salido en películas y series como 'The Path'

Inspirado en una canción de 'Blancanieves' (Disney), tiene un ambiguo y amargo significado detrás

El anuncio de la Lotería de Navidad de este año solo lleva un día en televisión, y ya tenemos metida en la cabeza la canción que ambienta las emotivas historias de familiares, amigos y vecinos regalándose décimos de forma secreta.

El tema elegido para el spot de este año, Cadena de décimos, es White Winter Hymnal, de la banda estadounidense Fleet Foxes:

Se trata del primer sencillo de este grupo de estilo indie folk creado por Robin Pecknold y Skyler Skjelset, dos compañeros de instituto de Seattle (Washington) que unieron fuerzas hace quince años para hacerse un sitio en el mundo de la música:

Una de las mejores canciones del año 2008

A muchos les sonará ya que fue un éxito el año que se lanzó, 2008, con el sello europeo Bella Unión. Aunque no acaparó los primeros puestos de las listas musicales (nº 65 de la lista de Hottest 100 de Triple J.), pero sí fue aclamado por la crítica. Por ejemplo, la revista Times la colocó entre las cinco mejores canciones de ese año.

Tanto su título ("Invierno blanco" en español) como su letra, que habla de "seguir" a alguien con términos que remiten a esta estación como las "bufandas" o la "nieve blanca", encajan muy bien con la temática de un spot navideño.

TVE la usó en su campaña navideña de 2010

White Winter Hymnal tiene un tono cuya energía va in crescendo hasta llegar al final feliz de la historia (la familia a la que le toca el décimo), con cierto aire naíf que también casa bien con el espíritu infantil que invade en estas fechas. De hecho, fue el tema que escogió TVE para su campaña de Navidad en 2010, tal y como recuerda esta usuaria de Twitter:

Ha sido utilizado para otros muchos spots y películas como Navidades, ¿bien o en familia? (2015), protagonizada por Diane Keaton, Amanda Seyfried, Olivia Wilde y Timothée Chalamet, como recuerda otro usuario que aplaude la elección, o en Jack Goes Boating (2010), el debut como director del fallecido actor Philip Seymour Hoffman:

También es la canción de la cabecera de la serie dramática The Path, de la plataform Hulu, protagonizada por Aaron Paul (Breaking Bad), sobre los miembros de un movimiento religioso ficticio llamado meyerismo:

El tema de 'Blancanieves' (Disney) que inspiró la canción

White Winter Hymnal está compuesta por Robin Pecknold, el líder de Fleet Foxes, quien dijo que es su tema favorito de todos los de la banda para cantar frente a una audiencia en vivo. También desveló que la canción que le inspiró este tema fue Silbando al trabajar (1939) de la película Blancanieves de Disney.

El amargo significado real detrás de la canción, según su autor

A Robin Pecknold le han preguntado varias veces por el significado de la letra, y ha dado respuestas contradictorias. Una vez dijo que "no significa realmente nada en concreto". Y que su objetivo era simplemente escribir una canción que la banda pudiera tocar y servir de apertura a su álbum debut, según informa la web Song Meaning Sand Facts. Sin embargo, en otra ocasión el músico sí reconoció que había una historia detrás, y no precisamente feliz, sino amarga.

El término "seguir a la manada" alude a una época en la juventud del cantante cuando salía con un grupo de compañeros, los mismos amigos año tras año. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, tomaron caminos separados, y no en el buen sentido. Por ejemplo, algunos se convirtieron en narcotraficantes y otros en personajes desagradables. Por ejemplo, su amigo Michael, que cuando cae en "la nieve blanca" se vuelve "rojo como fresas en verano". Y esta repentina transformación de sus compañeros perturbó al cantante. Una explicación compleja que da el autor y que no coincide con la interpretación subjetiva de sus fans, que le dan un sentido distinto o más alegre:

De hecho, el propio compositor concluyó que es una letra muy ambigua que puede ser interpretada de formas diferentes. En definitiva, la idea fundamental que pretende señalar es similar a la pérdida de la inocencia infantil.

La letra de la canción en español

Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a

Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a

Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a

Estaba siguiendo el, estaba siguiendo a

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos

Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas

Para evitar que sus cabecitas caigan a la nieve.

Y me di la vuelta y ahí tienes

Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca

Como fresas en verano

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos

Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas

Para evitar que sus cabecitas caigan a la nieve.

Y me di la vuelta y ahí tienes

Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca

Como fresas en verano

Estaba siguiendo al grupo, todos envueltos en sus abrigos

Con bufandas rojas atadas alrededor de sus gargantas

Para evitar que sus cabecitas caigan en la nieve.

Y me di la vuelta y ahí tienes

Y Michael, te caerías y volverías roja la nieve blanca

Como fresas en verano.

La letra de la canción original

I was following the, I was following the

I was following the, I was following the

I was following the, I was following the

I was following the, I was following the

I was following the pack, all swallowed in their coats

With scarves of red tied 'round their throats

To keep their little heads from falling in the snow

And I turned 'round and there you go

And Michael, you would fall and turn the white snow red

As strawberries in the summertime

I was following the pack, all swallowed in their coats

With scarves of red tied 'round their throats

To keep their little heads from falling in the snow

And I turned 'round and there you go

And Michael, you would fall and turn the white snow red

As strawberries in the summertime