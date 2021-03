Raphael monta cierto "escándalo" en redes sociales con su versión del himno de Andalucía

El cantante Raphael fue condecorado ayer como Hijo Predilecto de Andalucía , coincidiendo con la festividad del 28 de febrero en esa Comunidad. El artista de Jaén aprovechó la ocasión para interpretar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el himno de Andalucía . Pero parece que su versión no terminó de gustar a todos los andaluces.

Acompañado de un pianista, Raphael ofreció todo un despliegue de sus habituales gorgoritos, y parecía estar forzando un acento que habitualmente no suele mostrar. Por no hablar que el propio cantante ha reconocido que no se sabía el himno, y que tuvo que aprenderlo en dos días “tras echarle cuatro vistazos" a la letra.