La cantante Xuxa sorprende con su manera de concienciar frente al coronavirus: "Yo maté a mi madre"

La actriz y cantante de 58 años explica que abrazó y besó a su madre después de haberse reunido en la playa con varias amigas . Pero a continuación reconocía que la historia no era real, sino que todo formaba parte de una estrategia para concienciar a los brasileños para que tengan más precauciones ante la covid.

"Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre", comienza su primera publicación María Da Graça Meneghel, nombre real de la artista. "Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución", continúa el vídeo que ya había sobrecogido a sus seguidores con su primera declaración.