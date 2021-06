El día que Carlos Sobera y Lara Álvarez pusieron en su sitio a Rocío Flores y Olga Moreno

La hija de Rocío Carrasco estalló por defender a la mujer de su padre y se encaró al presentador: "¿Ha quedado claro?"

Sobera le dijo educadamente que debía aceptar las críticas: "Este no es el escenario adecuado para tus críticas"

En Honduras, Lara Álvarez discutió con Olga Moreno por las normas: "Ahora las pone ella"

Carlos Sobera impone su estilo en las galas de los martes de Supervivientes. El presentador de First Dates conduce el debate del reality con la serenidad que le caracteriza, evitando que las discusiones se salgan de tono, y sobre todo, que se centren en el concurso de Honduras.

Como ya contó hace unas semanas, su programa de los martes, Tierra de Nadie, aborda de forma tangencial el conflicto familiar de Rocío Carrasco, dado que una de las supervivientes es la mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, a la que defiende en plató Rocío Flores.

Si entonces explicó que empatizaba con el dolor de la hija de Rocío Carrasco, desvelando que ésta había sufrido sus “bajones” en las galas, llegando a llorar y derrumbarse frente a él tras abandonar el plató 15 minutos, anoche el presentador no dudó en “cantarle las cuarenta” a Rocío Flores cuando vio que no estaba siendo justa con el resto de colaboradores.

Rocío Flores estalló a mitad del debate, encarándose al Maestro Joao, uno de los tertulianos, como nunca antes la habíamos visto. Lejos de amedrentarse, el vidente mantuvo sus argumentos, poniendo aún más nerviosa a Rocío.

"Ahora hemos visto una imagen muy reciente de Olga 'rajando' con Gianmarco. Le ha dado una 'puñaladita' a Lara cuando dice ser su amiga", fue lo que señaló Maestro Joao cuando Rocío Flores estaba defendiendo que Olga no había hablado mal de nadie, según la crónica de la noche en Telecinco.es.

"No ha 'rajado' con Gianmarco nada. Estoy flipando. La primera persona que quería en Supervivientes tener de amigo en vez de enemigo fui yo diciendo que Avilés. Y lo dije con dos ovarios delante de todo el mundo en directo. ¿Te queda claro?", respondió Rocío enfadada. "Vale, pero esa fue tu jugada. Lo de Olga se ha visto claramente que en cuanto puede afila el cuchillo", insistió Joao.

La frase de Joao sacó de sus casillas a la hija de Antonio David Flores, perdiendo un poco las formas. "¿Tú estás viendo 'Supervivientes' o qué cojo*** estás viendo? Porque estoy un poco cansada...", estaba diciendo cuando Joao la interrumpió: "¿De qué estás cansada, hija mía? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto?”, ironizó el vidente y ex concursante de Supervivientes, llevándose los aplausos del público del plató.

De p*** madre", reaccionó Rocío. "Regidor, aplausos para ella", volvió a provocar Joao, y la hija de Rocío Carrasco amenazó con abandonar el plató. "No voy a permitir que me vacile. Como lo haga me piro", decía. Para la exsuperviviente, "se está juzgando a Olga por lo de fuera".

La tensión en el plató iba in crescendo hasta que Rocío Flores señaló a Belén Ro: "Se está haciendo un acoso y derribo contra Olga, y no se lo merece".

"A mí si una persona me da un argumento coherente la respeto. Lo que no voy a permitir es acoso y derribo contra Olga por parte de Joao y de otros colaboradores que la están tratando injustamente en este programa. No la están juzgando como concursante y eso es lo que me molesta, porque no se lo merece. Y aparte como él tiene la mala sangre de hacer lo que hace a través de redes sociales pues yo ya llega un momento en que estoy hasta las narices", le dijo a Carlos Sobera.

Fue entonces cuando el presentador, con su habitual calma, intentó poner un poco de paz en el plató, diciendo algo que no gustó a Rocío Flores.

"Pero no estamos aquí con Belén Rodríguez", le quiso hacer ver Sobera. "Te hablo del programa en general. No voy a permitir un acoso derribo contra Olga. ¿Ha quedado claro?", insistió mirándole fijamente, en lo que fue considerado como una falta de respeto a Sobera en las redes sociales:

Sobera animó entonces a Rocío a dirigir sus críticas a Belén, si las tuviera, que colabora en el programa de los domingos. Además, el presentador apostó por la pluralidad de opiniones: "Tenemos que entender todos es que en un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no (...) Las opiniones de Joao tampoco me han parece que sean ofensivas. Si lo fueran hubiera sido el primero en no permitirlo", manifestó firmemente, dejando claro que Rocío Flores no tenía la razón esta vez. “Este no es el escenario adecuado para esas manifestaciones”.

La hija de Rocío Carrasco no se tomó bien lo que le dijo Sobera y volvió a desafiarle: "¿Dónde lo digo? ¿Mañana en 'El programa de Ana Rosa'?, contestaba Rocío alterada.

"Vete a 'Supervivientes: Conexión Honduras' y se lo dices a la cara a Belén Rodríguez", intervino el maestro Joao añadiendo más tensión.

Lo cierto es que anoche Rocío Flores estaba especialmente sensible y le pasó factura en el programa de Carlos Sobera. Momentos antes de la discusión con Joao que provocó todo, se derrumbaba viendo el 'Puente de las emociones' de Melyssa y Omar, donde hablaron de su familia. "El tiempo se va y no vuelve", reflexionó.

Lara Álvarez, a Olga Moreno: “Nada, ahora pone las normas ella”

En la misma noche en la que Carlos Sobera afeaba a Rocío Flores su actitud en la gala, Lara Álvarez también se impuso como presentadora para defender al equipo desde Honduras.

Olga Moreno se disponía a hacer una de las pruebas, cuando puso en duda las normas del programa, algo que Lara no permitió.

Los concursantes debían capturar con una cesta las bolas lanzadas desde una catapulta accionada por otro compañero. Los balones podían contener un premio de comida o un castigo que les hiciera perder todo, como un plato de jamón que cada superviviente tenía ya antes de empezar la competición.