Carlota Corredera, las razones de su merecido triunfo profesional

Periodista vocacional, apuntaba maneras desde el colegio

A los que compartieron pupitre con Carlota Corredera (Vigo, 46 años) no les habrá sorprendido su éxito profesional. Fue delegada de la clase y dicen que ya apuntaba maneras para dedicarse a la comunicación: "Era muy reivindicativa, se veía que llegaría lejos".

"Cuando les dije a mis padres que quería ser periodista, se quedaron flipando , mi padre quería que fuera médico, pero después me apoyó totalmente", cuenta Carlota en una de sus entrevistas. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela , empezó trabajando en prensa escrita ( La Voz de Galicia, Diario 16 ) y en radio (hacía los boletines de R5 de RNE de Vigo ).

Su sorpresivo salto de detrás a delante de las cámaras

La primera vez que vimos a Carlota Corredera en la pantalla , aunque muchos no lo recuerden, fue allá por 2005, dando órdenes por el pinganillo a los presentadores de Sálvame desde el backstage del programa. Las cámaras mostraban sus conversaciones con Jorge Javier, como ocurre ahora con otros directores como Alberto Díaz o David Valldeperas, en las que ella siempre se mostraba tímida y evasiva, pero firme en sus indicaciones .

Nerviosa pero muy ilusionada, prometía que iba a dar lo mejor de sí misma y contaba lo que le había dicho entonces el 'dueño del cortijo', Jorge Javier: "Me dice que le hace mucha ilusión que lo haga pero que tranquilita, sólo hoy". Pero llegó para quedarse.

A Carlota Corredera se le notaban en sus comienzos la falta de tablas frente a la cámara, con los típicos errores de equivocarse de piloto o no fijar la mirada en el espectador cuando hablaba . Pero en su caso funcionó lo que recomiendan todos los expertos para 'hablar en público': que lo importante para conectar es conocer muy bien de lo que hablas .

Sus años de experiencia como periodista y directora de programas jugaban a su favor. Las imperfecciones propias de una debutante le daban una personalidad distinta a otras presentadoras más curtidas , y poco a poco fue ganando confianza y haciéndose con el programa. Carlota cuenta tiene u n 'plus' a su favor, una voz grave y potente, que no todas las mujeres tienen , y a veces es más importante que la imagen para acaparar la atención.

Su prueba de fuego en solitario: 'Cámbiame' y 'Las Campos'

Dos años después , Telecinco reafirmaba su apuesta en Carlota Corredera al darle su primer programa en solitario, Cámbiame . Un reto por partida doble, ya que los colaboradores –Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú-, amigos de la anterior presentadora, Marta Torné, no la recibieron con los brazos abiertos. La propia Carlota confesó que los primeros días "fueron duros" , aunque dijo que haría todo por ganárselos. Pidió "paciencia y cariño", alegando que el "amor vendría luego", y así fue.

La otra prueba de fuego para Carlota Corredera vino con los especiales de Las Campos , donde moderaba la mesa de debate en el programa que dirigía Raúl Prieto, ex director de Sálvame ahora al frente de Viva la vida. Además, fue una de las invitadas a la casa de María Teresa Campos , donde habló de su alimentación:

Isabel Pantoja la coronó como presentadora

Carlota Corredera llevaba ya cuatro años en Sálvame cuando llegó el día en que demostró definitivamente sus dotes de presentadora. Fue un viernes de septiembre de 2018, aparentemente tranquilo, debatiendo sobre Isabel Pantoja, cuando la cantante llamó de forma inesperada al móvil de la presentadora. Hora y media de tensión en directo que Carlota supo manejar , improvisando sin descanso para conseguir que la famosa más buscada no colgara. Su actuación ese día fue aplaudida por los responsables del programa y los espectadores en redes sociales.

La lección que deja su éxito como presentadora

Visto con perspectiva, el éxito de Carlota Corredera es más meritorio y significativo de lo que parece. Telecinco sorprendió al apostar por una persona desconocida , que no respondía al canon de belleza tradicional y llevaba con naturalidad y sin complejos sus kilos de más . "Cuando mi imagen era más anti televisiva me hicieron presentadora" , recuerda Carlota en una entrevista a La Vanguardia.

La periodista siempre se mostró sorprendida y agradecida por la oportunidad , aunque mantiene que no tendría problema en volver de nuevo detrás de las cámaras , como redactora o directora, si así se lo pidieran.

"El aplomo que puedo tener delante de las cámaras se debe a que he currado como una bestia parda . Soy perfil de hormiga curranta , una profesional con mucha autoexigencia ", dijo en una entrevista a Lecturas para defender su profesionalidad y todo lo que ha luchado para crecer en televisión, por lo que está harta de "tener que seguir pidiendo perdón".

"Pues mire, tengo que reconocerla que estoy un poco cansada” , admitía este jueves Carlota Corredera a una mujer que participaba en el concurso telefónico de Sálvame, cuando ésta le preguntaba cómo estaba. Y no era para menos.

Su momento actual como abanderada de la causa feminista

Preguntada por los micromachismos en uno de los días de la Mujer, Carlota respondía que estaba harta de que siempre le pregunten a las mujeres como ella, en lugar de a los hombres, por qué no quieren tener más hijos.

Su defensa de Rocío la ha hecho tendencia

La vehemencia con la que Carlota Corredera defiende a Rocío Carrasco la han hecho tendencia en las redes estos días, con división entre los que aplauden su determinación y los que critican su posicionamiento. "Las críticas van en el sueldo, pero es inevitable que algunos te den punzada, no soy de piedra" , ha dicho a menudo al respecto de los haters con los que conviven todos los famosos.

Carlota no tuvo reparo en reconocer que este año había ido a una psicóloga . "Me hacía falta ayuda profesional, porque quienes salimos en la tele estamos continuamente expuestos y se nos juzga por nuestro físico, por nuestras palabras… por cualquier cosa", dijo a la revista Saber Vivir.

También comentada fue la respuesta que dio a Matamoros cuando éste defendía la inocencia de Antonio David al no haber sido condenado por la justicia. "Tú siempre defendiste que Ernesto Neyra maltrató a Carmina Ordóñez, aunque el juez no le diera la razón", le dijo. "Porque yo lo viví en primera persona", dijo Matamoros, a lo que Corredera le respondió: "¿Y es que Rocío no lo ha vivido también?".