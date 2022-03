Carlota Corredera y otras presentadoras del mundo vestidas con los colores de Ucrania en protesta por la guerra

Carlota Corredera ya expresó verbalmente su rechazo a la guerra que tiene en vilo al mundo: "Es terrorífico todo lo que está pasando. Toda mi solidaridad para ellos y también para los compañeros que están allí jugándose la piel para contarnos lo que está sucediendo. Es un país europeo que está siendo masacrado", dijo. “Todos estamos muy pendientes del desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania. Tengo una persona muy cercana que es de allí. Una mujer que tiene allí a sus dos hijos, a sus cinco nietos, y está desesperada. Lo único que me decía ayer era 'no nos abandonéis, no abandonéis al pueblo ucraniano", añadió.