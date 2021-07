Carmen Lomana se disculpa con Mercedes Milá tras meterse con su aspecto físico

Carmen Lomana y Mercedes Milá son dos mujeres que están fantásticas, a sus 72 y 70 años respectivamente, cada una con un estilo muy diferente. La ‘socialité’ representa la sofisticación y la presentadora, la naturalidad. Lo que no imaginábamos es que íbamos a terminar comparándolas.

Todo, a raíz de un comentario que Lomana hizo esta semana en el programa Espejo Público en el que colabora. La tertuliana e influencer entró en conexión desde su residencia de vacaciones en Marbella, con motivo del Día del Carmen. Y tras recriminar a la escritora Lucía Etxebarria que la hubiese comparado en una encuesta con Mercedes Milá, dijo. “Me pones con una señora, a la cual adoro, pero que está para los leones. Está para los leones físicamente porque no se ha cuidado", dijo sobre el físico de Mercedes Milá. Extebarria la contradijo. "Yo creo que es una mujer muy guapa, sinceramente", declaró la autora de Beatriz y los cuerpos celestes en defensa de la ex presentadora de Gran Hermano, ahora en Movistar Plus al frente del programa Scott y Milá.