La carta de Ana Obregón a Beatriz, la madre de Anna y Olivia: "Solo pido que ese cabrón esté vivo, deberíamos lapidarle"

"Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida", ha escrito la actriz y presentadora en sus redes sociales

Ana Obregón perdió a su madre hace tres semanas, días después de que se cumpliese el primer aniversario del fallecimiento de su hijo Aless

El hallazgo del cuerpo de Olivia, una de las niñas desaparecidas en Tenerife, ha conmocionado a todo un país. Políticos, deportistas, actores y celebrities han compartido mensajes en redes sociales en apoyo a Beatriz, la madre de las menores, y en repulsa el asesinato, presuntamente a manos de su padre. Una de ellas ha sido Ana Obregón, que hace tres semanas perdió a su madre, sólo unos días después del primer aniversario de la muerte de su hijo Aless.

La actriz y presentadora ha publicado una carta a la madre de las niñas, donde pide que el padre de las menores, Tomás Gimeno, "esté vivo" para "lapidarle entre todos".

"He seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia", comienza diciendo Obregón. "Solamente pido que ese cabrón, sí cabrón y asesino, esté vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre). Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos, sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra", añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

La actriz también se ha dirigido a Beatriz, la madre de las niñas, reconociendo que "poco puedo decirte, porque no hay consuelo". "Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida", ha sentenciado Obregón.

"No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada. Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola. Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo", ha finalizado.

Un año de pérdidas para Ana Obregón

Ana Obregón ha empatizado con Beatriz tras haber vivido el peor año de su vida. El pasado 12 de mayo de 2020 falleció su hijo Aless Lecquio, con tan solo 27 años, y tras más de dos años luchando contra el cáncer.

Durante estos meses la actriz se ha refugiado en su familia y ha compartido su dolor en sus redes sociales, con distintos mensajes dirigidos a su hijo. "Perder a un hijo es morir y tener la obligación de vivir”, escribía tan solo unos días después de su pérdida.

Un mes después, la actriz lloró la pérdida de Luna, la mascota de su hijo. "Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre", escribió, junto a una fotografía de Aless con la perra.

Pero la actriz sufrió otro duro varapalo el pasado mes de mayo, tras el fallecimiento de su madre, Ana María Obregón Navarro. Esta misma semana, Ana Obregón escribía una carta en el que habría sido el día de su 90 cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus once nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú", expresó.