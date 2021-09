La historia de Toribio, el dueño de una casa milagro de La Palma que grabó 'in situ' la primera erupción

NIUS habla con el propietario de una de las viviendas más cercanas al volcán, salvada entre la lava que arrolló las de sus vecinos: "No me lo explico"

"De afortunados nada, ya no podremos vivir ahí. Lo que más me duele es que era el futuro de mis hijas"

Presenció el primer estallido y lo grabó todo con su móvil antes de huir: "No nos dio tiempo a sacar nada"

La semana pasada se hacía famosa la imagen de un chalet que había sobrevivido milagrosamente a la lava del Cumbre Vieja que había arrasado toda la zona 'cero' de El Paraíso. Era de los Cocq, un matrimonio de jubilados daneses cuya historia acaparó la atención de todos los medios por el símbolo de esperanza que representaba su casa intacta en medio del desastre:

Pero la suya no es la única casa “milagro” de la catástrofe de La Palma, que ya ha devorado 237 hectáreas y afectado a 500 edificaciones. Desde el aire se han podido ver otras viviendas que consiguieron escapar de la devastación de la lava debido a la orografía del terreno.

Entre estos pocos “afortunados” está Toribio León, el propietario de esta otra casa, pintada de azul, a la que la colada perdonó la vida en los primeros días de erupción, mientras se llevaba por delante las de sus vecinos en el barrio de Todoque:

"De afortunados nada, porque aunque se haya salvado, ahí ya no podremos vivir más", lamenta a NIUS este carpintero y agricultor de 60 años, consciente de que todo el área enterrado por la lava será declarado 'zona protegida'.

Incluida su finca de 2.800 metros cuadrados, en la que él mismo construyó su casa con jardines, piscina, y tres pequeños apartamentos (los piquitos que se ven en la imagen) que tenía para disfrute familiar de su ex mujer y sus dos hijas.

Por la foto ha sabido ahora que su casa sigue en pie, pero desconoce cómo estará ahora y se teme lo peor. "Ojalá se haya salvado algo, pero lo más seguro es que esté quemada por dentro", dice desesperanzado, ya que el estallido del volcán le pilló cuando estaba dentro, y aunque la desalojó rápidamente, le dio tiempo a ver como la lava ya impactaba en una de las paredes laterales, de construcción a base de madera, como podemos ver en este otro vídeo:

Vi el volcán estallar y lo primero que hice fue avisar a mi pareja, que vive justo debajo

Toribio vivió en primera persona la angustia de ver cómo el volcán, a solo 500 metros de su casa, despertaba el pasado domingo. Su pareja, Karin, vivía a menos de 200 metros del volcán. Poco antes de que el Cumbre Vieja entrara en erupción, él ya sintió moverse el suelo y tuvo un mal presentimiento. “Llamé a mi pareja y le dije, 'oye, que esto se está moviendo'". Unos minutos después, a las 15:12 horas, Toribio presenció el primer estallido del Cumbre Vieja que pilló por sorpresa en toda la isla, incluido a él, que lo grabó todo con su móvil, como podemos ver en este vídeo:

"Lo primero que hice fue llamar a mi pareja, porque su casa un poco más arriba, justo debajo del volcán, y tuvo que salir corriendo". "Le dije que se fuera de allí inmediatamente, que tenía todo encima".

La lava ya chocaba en la pared, no nos dio tiempo a sacar nada

"Karin vino corriendo a mi casa y enseguida nos desalojaron, no nos dio tiempo a sacar nada, solo a mis tres perros, porque la lava ya chocaba con la pared", recuerda apesadumbrado. La casa de su novia no sobrevivió. Las dos hijas mayores de Toribio, afortunadamente, viven en otra zona y sí han podido salvar sus pisos alquilados.

Toribio nos habla desde el lugar donde se encuentra ahora realojado con su pareja, “una finca con cuadras de caballos que teníamos abandonada en la zona de Los Palomares [Los Llanos de Aridane] y donde nos han dejado algo de ropa y comida".

Heredó la finca hace 35 años, construyó su casa y las de sus hijas, y sembró el terreno

Desde allí es donde han podido ver la icónica imagen aérea de su casa intacta. Allí ha vivido los últimos 35 años, en un terreno heredado cuando falleció su padre. "Construí mi casa primero y luego las otras viviendas con vistas a un futuro, para que mis hijas tuvieran cada una la suya". Lo hizo en una época en la que se "dedicaba a la lucha canaria y pude hacer esas edificaciones porque trabajando no habría podido".

Toribio también sembró el terreno con plantaciones de mangos, aguacates, almendreros o guayaberas, a lo que se dedicaba como hobby ya que él se gana la vida como carpintero de aluminio, una profesión que "ya estaba complicada antes del desastre" y cuyo futuro ahora ve "aún más incierto".

Yo no creo en los milagros, pero fue muy raro lo que hizo la lava, arrollando las casas de mis vecinos y no la mía

Toribio no entiende como su casa pudo salvarse, ya que las de sus vecinos no corrieron la misma suerte. La casa blanca que se ve detrás de la suya en la foto, perteneciente a unos alemanes fallecidos, también se la ha tragado la tierra, al igual que la de su pareja. "Yo no creo en los milagros, pero fue muy raro lo que hizo la lava, porque mi huerta es plana y lo normal es que la hubiera arrollado pero se fue por los laterales, no me explico por qué se ha llevado casas que estaban a solo 100 metros de distancia y no la mía", dice sobre los caprichos de la orografía:

El dueño de esta casa “milagro” tenía solo 11 años cuando La Palma sufrió el estallido del otro volcán de la isla, el Teneguía (1971), que este no afectó a su familia. A su madre, que padece Alzheimer, la tienen ahora al margen de la dimensión de la tragedia que sí les ha tocado de cerca.

Aunque vivas debajo de un volcán nunca piensas que te vaya a pasar a ti

"Todos estos terrenos son heredados de padres a hijos, que nos buscábamos la vida como podíamos. Aunque estés debajo de un volcán, nunca vives con inquietud de que pudiera entrar en erupción, sabes que estás en una zona volcánica pero nunca piensas que te vaya a pasar, porque la zona más peligrosa es Fuentecaliente”, dice sobre el sur de la isla que ahora está más en alerta, tras detectarse en las últimas horas fuerte actividad sísmica.

Lo que me ha quitado el volcán no me lo van a poder devolver

Al igual que otros propietarios de casas “milagro”, Toribio tiene una sensación más agria que dulce, con tristeza por los cientos de casas que sí han sido engullidas por la lava e incertidumbre por la suya. Ahora todas dependen de las ayudas del Gobierno. "Nunca me va a compensar lo que a mí me ha costado eso, lo que me ha quitado el volcán no me lo van a poder devolver, pero al menos, que podamos salir adelante", dice Toribio en estos momentos, cuando aún ni siquiera sabe si podrá volver o cómo se encontrará su casa. “Tememos que la lava entrase finalmente provocando un incendio o que la ceniza volcánica ha podido hundir el techo”.

Lo que más duele es que esta casa era el futuro de mis hijas

Toribio espera poder, "al menos, sacar lo que haya quedado allí de toda nuestra vida". Pero no sufre por lo material, "porque uno se busca la vida donde sea". "Lo que más duele es el futuro de tus hijos, no saber qué les espera cuando pase la catástrofe. Después de tantos años de lucha en la vida y en el deporte, pensando que tus hijos van a tener algo y te puedes ir al otro lado tranquilo, y ver que al final no va a ser así".

¿Cómo ayudar?