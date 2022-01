El hermano de Carcaño, gran enigma del caso Marta del Castillo: "Todo el mundo sabe quién está detrás"

Hablamos con Antonio del Castillo, padre de la víctima, cuando se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de la joven sevillana

Explica por qué cree la última versión del asesino confeso, culpando a Francisco Javier Delgado: "Es la más lógica"

Analizamos la personalidad del hermanastro de Carcaño, vista en la docuserie de Netflix, entrevistas y conversaciones telefónicas

Este pasado lunes se cumplen 13 años de la desaparición de Marta del Castillo. A día de hoy, hay un autor confeso del asesinato, Miguel Carcaño, unos padres que siguen buscando el cuerpo de su hija y muchas incógnitas aún por resolver, que fueron expuestas en el documental que Netflix estrenó el pasado noviembre.

Para poder encontrar el cadáver de Marta, lo que permitiría descansar a su familia, habría que esclarecer primero qué pasó aquel fatídico 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII al que la joven sevillana acudió con su expareja, Miguel Carcaño, y ya no se la volvió a ver.

La primera versión que dio Carcaño, y por la que fue condenado a 21 años de cárcel y 3 meses de prisión, fue que la golpeó con un cenicero tras una discusión. Sin embargo, después dio otras seis versiones diferentes, entre ellas que en realidad fue su hermanastro, Francisco Javier Delgado, quien mató a Marta, golpeándola con la culata de su pistola cuando ésta se entrometió en una discusión entre hermanos por la hipoteca que pesaba sobre el piso y que Miguel había dejado de pagar.

El pasado 29 de noviembre, la justicia aceptaba investigar esta última versión que Carcaño dejó escrita en una carta enviada en 2020a su abogada. El foco mediático volvía a ponerse así sobre el hermano de Carcaño, ya no por encubrimiento, por lo que ya fue investigado y puesto en libertad, sino como el posible autor material del crimen.

Una pequeña victoria para los padres de Marta, que siempre han dado credibilidad a esta versión de Carcaño por encima de las otras, y sospechado que su hermano tuvo algo que ver en la desaparición y muerte de su hija.

“Toda la sociedad sabe quién está detrás”

“No es que lo creamos nosotros, es lo que piensa toda la sociedad”, insiste a NIUS Antonio del Castillo, el padre de Marta, en una conversación telefónica con motivo de la triste efeméride que se cumple esta semana.

“Miguel presumía con sus amigos de tener una pistola en casa”

Antonio del Castillo está convencido de que la versión de Carcaño contra su hermano por parte de madre es la válida, porque “aunque la cambió hasta seis veces entre 2009 y 2013, es la que mantiene en estos últimos años”.

Para el padre de Marta, es la versión "más lógica”. “¿Cuánta gente no habrá muerto en este país por culpa de una discusión?”, se pregunta. Además, “la pistola” con la que se habría golpeado a Marta “sale a relucir en las primeras declaraciones de los amigos de Miguel, que dicen que éste siempre presumía de que había una pistola en su casa, pero entonces nadie le dio importancia a eso”, recuerda Antonio del Castillo.

“Yo nunca he tenido un arma, no pude matarla como dicen”

“Yo nunca he tenido un arma, no pude matarla como dicen. Es tan fácil como comprobarlo. (…) Ni tengo permiso de armas para estar todo el día con un arma, ni he tenido armas ni llevaba armas. Es un invento”, se defendió Francisco Javier Delgado hace dos años en una entrevista para el diario El Español, en la que dijo que la relación entre hermanos “no era ni buena ni mala”, aunque hacía mucho que no se veían.

"El día que Miguel me acusó, dejé de tener un hermano"

Francisco Miguel Delgado cuenta que la relación con su hermano se rompe definitivamente cuando “Miguel me escribe una carta a través de mi abogado en la que me dice ‘o lo cuentas tú o lo cuento yo’. Estaba mal asesorado y se inventa que tengo algo que ver con la desaparición del cuerpo. Desde ese día no tengo hermano.”

“Esa discusión entre hermanos existió”

Según el escrito de Carcaño presentado en el juzgado, el motivo que desencadenó la muerte violenta de Marta fue el encubrimiento de un delito de falsedad documental y estafa en la que estarían implicados no sólo los dos hermanos, sino terceras personas que participaron en la contratación de la hipoteca del piso en el que murió la víctima.

“Yo no digo que él [Carcaño] no haya tenido que ver en la muerte de mi hija, pero es evidente que ocultó la presencia de su hermano y el motivo de la discusión entre ellos, las irregularidades en el pago de la hipoteca, porque solo ese delito ya conllevaría varios años de prisión”, nos cuenta Antonio del Castillo, seguro de que “esa discusión entre hermanos existió”. “Él dice que fue el 26 de enero, dos días después del crimen, porque le conviene, pero las fechas coinciden”, explica. "La Policía pidió seguir investigando si podría tener relación con el crimen, pero el juez lo archivó”, una decisión que el padre de Marta no entiende y por ello ha intentado que se reabra. Ahora se muestra satisfecho con que al menos se haya aceptado la carta de Carcaño que apunta a esta teoría.

“Es absurdo que yo la matara por una hipoteca en un arranque de locura”

“Si alguien cree que yo la maté, que no vea tanto Netflix”, “no tiene ni pies ni cabeza que yo la matara por una hipoteca en un arranque de locura”, “ojalá apareciera el cuerpo, lo espero como los padres”, dijo el hermano de Carcaño en la citada entrevista, cuando trabajaba de encargado en una empresa de seguridad.

"Esa versión ya la dio en 2013. Es una fábula, mi hermano quiere que sufra lo que ha sufrido él", dijo hace un año en Ya es mediodía:

Las contradicciones del hermano de Carcaño en la docuserie de Netflix

Según la sentencia, Francisco Javier Delgado y su novia, María García Mendaro, habrían llegado a la casa después de que Carcaño se deshiciera del cuerpo de Marta del Castillo. Se dice que el hermanastro se ausentó a las 20.40 horas y volvió entrada la madrugada, después de que lo hiciera su pareja.

En los días previos al estreno del documental ¿Dónde está Marta? en Netflix, antes de que la justicia aceptase la carta de Carcaño en la que inculpa a su hermano, el padre de la víctima ya advertía de que había que estar “muy atentos” a la entrevista a Francisco Miguel Delgado, porque ahí estarían algunas de las claves.

Paula Cons, la directora del documental que le hace las preguntas, le pone contra las cuerdas varias veces exponiéndole las contradicciones de su coartada, como las horas en las que dice que estuvo en el piso de su exmujer y su hija en la calle Tharsis, gracias a unas grabaciones de cámara de seguridad que no están aportadas a la causa por su mala calidad, o las horas en las que estuvo en el bar que regentaba en la zona de Santa Justa.

“Le pillan en muchas mentiras, como cuando dice que él no estaba allí, o que no fue a su bar esa noche, porque los tickets de caja que aportó como prueba se pueden cambiar, y en el juicio también queda patente su participación, toda la sociedad sabe quién está detrás”, dice Antonio del Castillo aludiendo a Francisco Miguel Delgado, a quien siempre han señalado como el “ideólogo” de este complejo crimen.

“La propia jefa de la Policía admitió que no investigó su coartada”

Para Antonio del Castillo, el problema fue que desde el primer momento se creyó que se había dado con el culpable, Miguel Carcaño, y ya no se hizo por investigar más. En el juicio, “a la propia jefa de Policía le preguntan si comprobó la coartada del hermano ese día, y admitió que no, porque todo se centraba en Miguel Carcaño”.

“En el lugar del crimen había otras personas”

El padre de Marta tiene claro que “en esa casa [León XIII] había otras personas”, como la citada novia de Francisco Javier Delgado [María García Mendaro], que también quedó libre por falta de pruebas. Antonio del Castillo deja caer lo que ya ha dicho otras veces, que tampoco fue suficientemente investigada por ser “la hija de una mujer que ocupaba un importante cargo político”.

El padre de Marta pide que se juzgue al hermano por homicidio

A Francisco Javier Delgado ya no se le podría juzgar por encubrimiento. La ley no lo permite porque ya fue juzgado y absuelto de ello. Lo que quiere ahora Antonio del Castillo es que se le investigue y se le juzgue ahora por “homicidio”.

La versión del hermano de Carcaño

Francisco Javier Delgado siempre ha negado su implicación en la muerte y desaparición de Marta del Castillo. “Si supiera la verdad la hubiese contado hace diez meses", dijo a Jesús Quintero en Los ratones coloraos tras salir de la prisión preventiva.

A diferencia de otros sospechosos iniciales, como los amigos de Miguel –Samuel y ‘El Cuco’-, el hermanastro de Carcaño siempre se ha mostrado receptivo a colaborar con la justicia y dar su versión de los hechos, también a los periodistas, como en esta entrevista que dio en Telecinco:

De hecho, Francisco Javier Delgado no tuvo inconveniente en volver a hablar en el documental de Netflix, y defenderse de las acusaciones de su hermano, de nuevo con capucha y de espaldas para proteger su intimidad. “Duele que alguien que ha convivido 17 años contigo tenga tan mal corazón, no sólo para hacer lo que hizo, sino por lo que me quiere hacer a mí”, dice en la docuserie.

La enigmática personalidad del hermano de Carcaño

Esté o no implicado en el caso de Marta, Francisco Javier Delgado sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos de este enrevesado caso. De sus declaraciones ante el juez, las conversaciones telefónicas con su hermano cuando éste ya estaba detenido, y las entrevistas que ha dado a medios, se infiere que es una persona con una fuerte personalidad, controladora e inteligente, lo cual no le convierte en culpable, pero si agranda el misterio que le rodea. Un “hombre enjuto, locuaz pero reflexivo, y ‘frío’, según se reconoce a sí mismo”, le definió El Español cuando le entrevistó.

Las conversaciones telefónicas de Miguel con su hermano

En los días posteriores a la detención de Miguel Carcaño, la Policía pinchó los teléfonos de los presuntos implicados y todas sus conversaciones se emitieron en el juicio y en la docuserie de Netflix.

En una de esas llamadas entre hermanos, cuando ellos eran conocedores de que les estaban escuchando, Francisco Javier advierte a Miguel de que su novia está en el punto de mira: Hoy le ha tocado a tu cuñada (María García Mendaro). Para preguntarle (la Policía) por ti y por mí, por si yo soy muy malo y te cubro, pero bueno nada. La pobre no sabe nada. Qué va a decir (..) Hay veces que me gustaría ser menos listo, quillo, pero sabía que iba a ser un marrón esto. No hables con nadie, y menos con periodistas”.

Cuando Carcaño le dice que ha recibido la llamada de una periodista, le dice: “Nada, nada. Te olvidas. Además una vecina ha salido diciendo que la vio [a Marta del Castillo] en el portal de su casa a las 21.20 horas. Así que nada, no eches cuenta ni hables con nadie. ¿Me explico? No hables con nadie”.

“Tú nunca vas a decir lo que no has hecho. Nada más tiene la verdad tuya, y punto”, le dijo en otra llamada posterior.

Carcaño le dice a su hermano que la Policía le está presionando y le acusa de mentir, a lo que Francisco Javier le contesta: “Ellos que van a decir. Eso es juego psicológico. Ya se han pasado. No habrá más colaboración. Cogeré un abogado y ya no vas a ningún sitio sin abogado. ¿Me explico?”

“Él mismo reconoce que es muy listo, pero está dejando de tonta a la Policía”

Antonio del Castillo, y toda la familia de Marta están convencidos de que Francisco Javier Delgado es el “cerebro” de todas las vueltas que ha dado este caso. “Él mismo reconoce en el documental que no le gustaría ser tan listo. Pero en este mundo hay listos porque también hay tontos, y creo que la Policía está quedando de tonta”, dice el padre de Marta.

“Si yo tuviera algo que temer por algo que él [Carcaño] pueda decir sobre mí y que sólo sabe él, ¿cómo es que en estos 11 años yo lo dejo abandonado? Ya que me han puesto de ser tan listo, esto es de ser muy tonto, ¿no? O soy listo o soy tonto, pero las dos cosas, imposible”, se defiende el hermano de Carcaño. En otra entrevista, dijo que en los primeros 11 años no fue a ver a su hermano a la cárcel para que no pensaran que le estaba condicionando. “Pedí que se grabara la conversación y como no me dejaron, me negué”.

“Los amigos de Miguel dijeron que su hermano le pegaba de pequeño”

Sobre por qué Miguel Carcaño, encerrado desde hace una década en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), habría protegido a su hermano en sus primeras versiones, siempre se ha hablado de la influencia que Francisco Javier tenía sobre él y del miedo que le infundía, una teoría en la que cree el padre de Marta. “Por los amigos de Miguel, se sabe que su hermano le pegaba de pequeño, incluso en público en la urbanización, son cosas que salieron a la luz y no podemos obviar”.

La esperanza del padre de Marta: la investigación de los móviles

La esperanza de Antonio del Castillo en que se resuelva el caso se centra ahora en la nueva investigación que hay abierta sobre la geolocalización de los móviles de todos los implicados, entre ellos el de Miguel Carcaño, y el de la propia Marta del Castillo, en la noche del 24 de enero de 2009. El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla espera un informe pericial a raíz de un hallazgo en el documental de Netflix sobre esta parte que no se investigó en su día y que ahora permiten los avances tecnológicos. “Tenemos esperanza de que encuentren algo, pero aún no sabemos nada”, informa Antonio del Castillo sobre esta nueva línea de investigación que podría ser clave, al menos, para saber dónde puede estar el cuerpo de su hija.

Confía en que ‘El Cuco’ diga "la verdad" en el juicio de mayo

Francisco Javier García Marín, el 'Cuco', otro de los sospechosos iniciales del caso, fue condenado por encubrimiento a tres años de internamiento en régimen cerrado, tras probarse que había estado en el piso de Carcaño y colaborado de alguna forma en el asesinato y posterior desaparición de Marta. A éstos les ayudó "una tercera persona", pero nunca se supo quién.

Se sospechó del otro amigo de Miguel, Samuel Benítez, de quien los forenses reconocen que no encontraron ninguna prueba biológica incriminatoria, por lo que quedó absuelto. En una llamada desde la cárcel, Samuel le dijo a su madre: “Creo que [Miguel] está encubriendo al hermano o a alguien. Es un hijo de p...”.

El abuelo materno de Marta, José Antonio Casanueva, no tiene dudas, lo mismo que su yerno y su hija: “Para mí, ha sido Francisco Javier, el hermano [Miguel] y el Cuco”, dice en declaraciones a ABC.

En la versión de Carcaño que investiga ahora la justicia y en la que cree la familia de Marta, El Cuco llegó a la casa y vio el cuerpo de Marta en el suelo. Cuando vio que el hermano de Miguel se acercaba desde el salón, el entonces menor de edad “echó a correr y se fue de la casa”.

El padre de Marta espera que El Cuco recupere "su primera versión" de los acontecimientos, cuando involucró a Francisco Javier Delgado, y sitúe al hermano de Miguel Carcaño "dentro del piso" donde fue perpetrado el crimen.

Precisamente, Francisco Javier García, el Cuco, y su madre, Rosalía García, serán juzgados entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2022 acusados de urdir un plan para engañar al tribunal en el caso Marta del Castillo.

El padre de Marta del Castillo considera que el Cuco "debe decir la verdad" porque "conviene a él y a todos", manifestando asimismo su "esperanza" respecto a que Miguel Carcaño, como testigo en la vista oral, también diga "la verdad".

Apoya la nueva búsqueda de Marta liderada por su suegro

Esta semana hemos sabido también que el abuelo materno de Marta ha emprendido una nueva búsqueda de su nieta con amigos y vecinos por los alrededores de Sevilla, desde Coria Del Río hasta Santiponce, y posteriormente en Caño Ronco, la Ruta del Agua”.

Antonio del Castillo “apoya” la iniciativa de su suegro. “Le damos crédito a las nuevas pistas que señalan esa zona”, dice a NIUS esperanzado de que den algún fruto.