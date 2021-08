El bajo caudal del río Miño deja a la vista las ruinas del viejo Portomarín: ''Cuántos recuerdos bajo el agua''

Describen los vecinos de Portomarín que durante el llenado del embalse no esperaban que el agua subiese con tanta rapidez. El cambio no fue fácilmente aceptado para muchos de ellos. ''Muchos se resistieron hasta el final, no querían que subiese el embalse''. Luis recuerda como él y su hermano fueron a buscar una de sus vacas cuando el embalse ya se estaba llenando: ''al animal le daba el agua por la barriga''. En ese momento encontraron a una vecina que se negaba a abandonar su casa: ''le parecía imposible que el agua se tragase el pueblo, sus gallinas y sus conejos ya nadaban y si no es por nosotros se ahoga'', recuerda con detalle como si fuese hoy.