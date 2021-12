Cayetano Martínez de Irujo: “Me echaron una maldición, fui a un sacerdote exorcista después de 6 accidentes seguidos"

“Me di cuenta de que algo me pasaba porque era una época en la que tuve seis o siete accidentes seguidos , dos de ellos a caballo . Uno de ellos me tiró al suelo nada más subirme, y si no fuera porque puse la mano, pude quedar paralítico”, relató.

Cayetano Martínez de Irujo contó que recurrió a un “sacerdote exorcista, que me quitó la maldición e incluso me dijo de quién podría haber venido”. “Ese fue el primer paso, pero luego vi a otras personas, fue un proceso muy largo y duro ”, añadió.

El aristócrata dijo que él siempre ha sido una persona “muy valiente”, pero se volvió temeroso cuando tuvo tantos accidentes seguidos “en solo cuatro meses, en uno de ellos me rompí varias costillas”. “Me di cuenta de que eso no era normal, y de que por primera vez en mi vida me daba miedo vivir, me pasaban todo tipo de cosas inverosímiles”.