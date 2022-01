Las teorías conspiranoicas del caso Chanel y Eurovisión que hacen tambalear su elección

No hay Eurovisión sin "eurodrama". La elección del representante español nunca es del gusto de todos, pero este año el “drama” ha ido derivando en una polémica sin precedentes que ya ha llegado a la esfera política, con los sindicatos de TVE pidiendo que se revoque el resultado.

Lo que parecía que iba a ser una preselección tranquila, con todos los eurofans entregados a TVE y su nuevo e ilusionante sistema con el renacido Benidorm Fest, se torció en la primera semifinal, cuando se descubrió que el jurado no apoyaba a Tanxugueiras, pese al clamor popular que había por el trío gallego, junto a Rigoberta Bandini, y alzaba en su lugar a Chanel , que no estaba en las quinielas principales.

Desde el primer momento se sabía que la decisión final se repartiría entre el jurado (50%) y el público (25% del televoto y otro 25% de la muestra demoscópica). “En caso de empate entre jurado y público, este habría tenido la última palabra” , explicó ayer Màxim Huerta, presentador del Benidorm Fest, para demostrar que TVE no despreciaba el voto popular, sino todo lo contrario.

Pero el caso es que no hubo empate, y Chanel fue la triunfadora , fundamentalmente, porque cinco personas así lo decidieron. Ellos son:

Es esta última, Miryam Benedited, la que está en el centro de la polémica , al descubrir los eurofans su vínculo con Chanel, la ganadora , ya que ambas se conocieron en Tu cara me suena : Y mañana .... Otra gala de Tu cara me suena!!!! pic.twitter.com/U88KDN5Z0U

La cantante ha salido al paso de la sospecha de favoritismo, argumentando que “en la industria es normal que todos nos conozcamos” y que “no hablaba con Miryam Benedited desde hace cuatro años”. "Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado. Es que somos gente en la profesión y nos conocemos todos. De hecho, no hemos hablado de esto y no sé lo que piensa", insistió. Pero los eurofans piden más explicaciones.