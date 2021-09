El secreto de Chimo Bayo: "Curé a un chico con cáncer terminal, aún tengo contacto con él"

Chimo Bayo ha sido el primer expulsado de Secret Story. Pese a su espectacular entrada en la casa , el no ser conocido para los espectadores más jóvenes , y no haber dado juego en la convivencia, han pasado factura al famoso DJ de los 90.

El rey de la ‘ruta del bakalao’ narró la historia de su secreto. "Exactamente en el año 93 recibí una llamada de mi mánager para ir a ver a un chaval joven que le habían diagnosticado cáncer . Sus padres estaban allí, fui con la idea de despedirme del chico. Estaba con un cáncer incurable, le regalé camisetas mías , me fui, al poco tiempo me llamaron sus padres y me dijeron que se había salvado , se había recuperado. Mantenemos contacto desde entonces, he estado en su boda y en el bautizo de su hijo , es una de las cosas más bonitas de mi vida ", contó Chimo Bayo, que durante su estancia en la casa ya dejó ver que era una persona muy religiosa y espiritual.

En cuanto a su expulsión, Chimo reconoció que se ha sentido muy descolocado en el reality, por no tener afinidad con ninguno de los concursantes: "Ha sido un reality muy impactante, soy muy cordial, he intentado acercarme, tienen razón en algunas cosas que se han dicho aquí, hay grupos cerrados. Yo iba picando un poco de uno en uno para ver con quién me sentía más cómodo", ha dicho sobre sus intentos de no parecer un “mueble”, como se denomina coloquialmente a los concursantes de reality que no dan contenido.