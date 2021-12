Chris Noth, la caída del idolatrado actor de 'Sexo en Nueva York', acusado de violación y maltrato

Dos mujeres le acusan de agresión sexual. Su ex novia le denunció hace años por "golpearla" y amenazar con "desfigurarla"

Él niega violación pero admite "encuentros consentidos".

Cancelan un anuncio del actor que se había hecho viral tras su participación en 'And just like that', secuela de 'Sex and the City'

Chris Noth, el actor conocido por Sexo en Nueva York y su reciente secuela And just like that, se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual de dos mujeres, a las que desde hoy se ha sumado una presunta tercera víctima, una antigua ex novia que le denunció hace años por "maltrato" y "amenazas".



El hombre que enamoró a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York y a Alicia Florrick en The Good Wife es señalado por dos mujeres anónimas, cuyos testimonios publicó ayer The Hollywood Reporter.



Las presuntas víctimas, que usan los seudónimos de Zoe, ahora con 40 años, y Lily (31), aseguran que Noth las agredió sexualmente en 2004 y 2015, respectivamente.



El actor de 67 años, casado y con dos hijos, ha negado con vehemencia estas acusaciones, admitiendo solo que tuvo “encuentros consentidos” con estas mujeres.

Cancelan su anuncio viral tras las denuncias de estas mujeres

Las acusaciones al actor ya han tenido consecuencias. La marca de bicicletas Peloton ha retirado el anuncio que había hecho con el actor y que se había vuelto viral en estas últimas semanas a raíz del estreno de And Just Like That y la trama de su personaje en ella. Una curiosa historia que la corresponsal de TVE en Nueva York, Almudena Ariza, relata en este hilo de Twitter (aviso: contiene spoilers):

Rescatan otra denuncia por maltrato de su ex novia

A raíz de lo publicado ayer por The Hollywood Reporter, un periódico ha rescatado hoy la denuncia que hace años le hizo su ex novia, la supermodelo Beverly Johnson, por “golpearla" y "amenazarla de muerte" y "con desfigurarla" en 1995, según el citado texto publicado inicialmente en The National Enquirer. La mujer, que ahora tiene 69 años, alegó también en documentos judiciales que Chris Noth, con quien salió entre 1990 y 1995, la llamaba “25 veces al día” y “juró matar a su perro”.

Según los informes, Johnson nunca presentó cargos pero intentó obtener una orden de alejamiento del actor, que en esa época participaba en la serie Ley y orden, y negó todas las acusaciones.



La denuncia de la modelo contra Noth resurgió en 2009, cuando ella acusó a otro ex novio, el golfista profesional Mark Burk, de golpearla y amenazar con matarla, algo que la estrella del deporte negó rotundamente y calificó a su ex de ser una “mujer inestable” y de “inventarlo” todo.

Una actriz que trabajó con él: "Es un depredador sexual"

La actriz Zoe Lister-Jones (39), coprotagonista invitada de Ley y orden, ha compartido una historia en Instagram en la que acusa al actor de tener un comportamiento 'sexualmente inapropiado' para las mujeres que trabajaban en un club de Nueva York, y que le olió el cuello mientras estaba borracho en el set de la serie policíaca. “Es un depredador sexual”, dijo que comentó con un amigo cuando le vio en la serie And just like that, antes de que fuera acusado de agresión.

