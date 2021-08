Cinco claves de lady Di que la familia real británica no habría dejado que se contaran en 'The Crown'

Documentales, películas y series han hablado en numerosas ocasiones de la princesa Diana de Gales y su turbulento matrimonio con el príncipe Carlos

Su aparición en la cuarta temporada de 'The Crown' destapó algunas vivencias que, desde la Casa Real británica, siempre quisieron mantener ocultas

La serie retrata sus trastornos alimenticios y las infidelidades de la pareja, entre otros aspectos de su controvertida vida

Su discreción, naturalidad e inocencia encandilaron a todo el pueblo británico desde el primer momento. Lady Di se convirtió en un icono en el país, logrando eclipsar en popularidad a todos los miembros de la familia real británica. No obstante, lo que parecía ser una historia idílica junto al príncipe Carlos se tornó en un matrimonio fallido, lleno de infidelidades y de soledad.

La vida de Lady Di dentro de la familia real británica, con sus luces y sus sombras, ha sido retratada en numerosas ocasiones, tanto en documentales como en películas y series. Sin embargo, su aparición en la cuarta temporada de The Crown levantó de nuevos las ampollas dentro del Palacio de Buckingham, dando voz a temas que siempre quisieron mantener ocultos.

Este martes, cuando se cumplen 24 años de su fallecimiento en un trágico accidente de tráfico en París, repasamos algunos de ellos.

La infidelidad del príncipe Carlos con Camila

La cuarta temporada de la aclamada serie retrata el período entre 1979 y 1990, una etapa dentro de la familia real británica protagonizada, entre otras cosas, por el matrimonio entre Diana Spencer (interpretada por Emma Corrin) y Carlos de Inglaterra (Josh O'Connor).

Unos años que estuvieron marcados por la infidelidad del príncipe Carlos con Camila Parker Bowles, un secreto a voces que la familia real británica trató de esconder siempre pero que la serie muestra sin tapujos. The Crown relata los inicios de un amor prohibido entre el futuro heredero de la corona y la actual duquesa de Cornualles por el pasado amoroso de ella. Una relación que nunca rompieron, a pesar de la boda entre el príncipe Carlos y Diana.

La serie, además de retratar algunos de los encuentros entre el príncipe y Camila, muestra los intentos de la actual duquesa de Cornualles por mantener una relación de amistad con Lady Di. Algo que también cuenta Penny Junor en su biografía La duquesa: Camilla Parker Bowles y la aventura amorosa que estremeció a la Corona.

En el capítulo 3 de la cuarta temporada de la serie se plasma, además, un encuentro entre ambas poco después de que la pareja anunciara su compromiso en febrero de 1981. Diana encontró una nota de Camilla en su cama invitándola a almorzar, una comida que sirvió para alimentar las sospechas de la princesa sobre la supuesta infidelidad de su marido. Tiempo después, Lady Di encuentra un brazalete encargado por Carlos para Camilla, con las iniciales correspondientes a los apodos con los que se hacían llamar.

En el libro Diana: su verdadera historia, Andrew Morton asegura que la sombra de Camila comenzó ya desde el compromiso entre el príncipe Carlos y Lady Di. Una situación de la que la princesa se percató desde el comienzo y que provocó que acudiera a la reina en busca de ayuda, quien no “frenó” a su hijo como ella esperaba. En una entrevista que Diana concedió en 1995, admitió que su matrimonio fracasó porque "había 3 personas en él y eso hacía que estuviera un poquito abarrotado".

La bulimia

Uno de los aspectos que más impactaron en la audiencia es la visibilidad que se da a los trastornos alimenticios de la princesa, cuando comenzó su crisis con Carlos de Inglaterra. Un problema que la serie no esconde y que produjo las críticas por parte de la Casa Real británica, que tildaron las imágenes de "demasiado gráficas" e "insensibles".



En concreto, se habla de una secuencia angustiosa, en la que Emma Corrin, la actriz que encarna a Diana, se mete los dedos en la garganta para vomitar después de una acalorada discusión con su marido. En otra escena, se la ve atiborrándose de postres antes de obligarse nuevamente a expulsar lo ingerido en un baño de palacio.

La propia Diana confesó su enfermedad en 1992 al biógrafo Andrew Morton, al que reconoció que su "bulimia comenzó la semana después" de su compromiso con el príncipe Carlos, en 1981, cuando ella tenía solo 19 años. "Mi esposo puso su mano en mi cintura y dijo algo como 'Oh, estás un poco gordita por aquí, ¿no es así?', y eso desencadenó algo en mí", reveló.



La enfermedad se agravó cuando descubrió la infidelidad de su marido y acudió a la reina en busca de ayuda.

En una entrevista que se publicó en el documental de Channel 4, Diana: In Her Own Words, la princesa señaló, además, que toda la familia real sabía de su trastorno alimenticio, superado años después, al que culparon del fracaso en su matrimonio.

La infidelidad de Diana con su profesor de equitación

La serie no solo relata la infidelidad de Carlos con Camila durante su matrimonio junto a Diana sino que también muestra la aventura extramatrimonial que Lady Di mantiene cinco años después de su boda junto a su instructor de equitación, el mayor James Hewitt.

La relación entre ambos comenzó en 1986 y se mantuvo intermitente durante unos cinco años. Como se muestra casi al final del noveno capítulo de la cuarta temporada de The Crown, durante los primeros días de su relación, la princesa Diana pasaba de 'contrabando' a James Hewitt al Palacio de Kensington en su coche.

El propio Hewitt describió su romance al medio Sydney Morning Herald como lleno de “frivolidad, escapismo, caminar, reír y cocinar”. La pareja se separó cuando el instructor de equitación fue enviado a Alemania en 1989 por un período militar de dos años.

Ambos continuaron escribiéndose cartas en 1990, pero su relación terminó en 1991, cuando James fue dado de baja del ejército por este rumor, según ABC News. Tres años después, se publicó el libro Princess in Love de Anna Pasternak, en el cual Hewitt detalla el romance.

La princesa Diana respondió a sus palabras: "Estaba totalmente devastada cuando salió este libro, porque confiaba en él... fue muy angustioso para mí que un amigo mío, en quien había confiado, ganara dinero conmigo”, reveló en una entrevista con la BBC en 1995. Tras la muerte de Lady Di, Hewitt publicó sus memorias Love and War (1999).

La mala relación de Diana con la reina Isabel y el duque de Edimburgo

La princesa Diana no solo tuvo que soportar los desplantes de su marido sino que también tuvo que enfrentarse a la reina Isabel y su marido, el duque de Edimburgo. The Crown muestra a una princesa de Gales sola, incómoda dentro de la familia real británica, en la que no encuentra ni un ápice de apoyo.

Frente a la mala marcha del matrimonio, la reina Isabel trata en todo momento de asegurar la estabilidad y el futuro del trono británico, desoyendo incluso a su propio hijo, que comienza a mostrar sus intenciones de separarse de su mujer.

Por otro lado, la serie también relata la peculiar relación entre Diana y el duque de Edimburgo, quien en un primer momento parece adorarla pero es después uno de los miembros de la familia real británica más duros con ella, llegando incluso a amenazarla con que, si rompía oficialmente con el príncipe Carlos, "podría no acabar bien" para ella. "Espero que no sea una amenaza", responde Lady Di.

Esta secuencia ha hecho "un daño especial" a Carlos, según afirma el Daily Mail, ya que el príncipe considera que la escena alimenta las teorías de la conspiración relacionadas con la trágica muerte de Diana y que se trata de una licencia artística "insidiosa".

Las fuertes discusiones entre Carlos y Diana

Una de las escenas más duras de la serie es la que relata la fuerte discusión que el matrimonio mantiene por Camila en uno de los momentos más críticos de la pareja. "Camila es la mujer que quiero. Mi lealtad se la debo a ella. Ella es mi prioridad", espeta Carlos, entre gritos, a Diana.

"Si tienes alguna queja sobre no sentirte amada o apreciada en este matrimonio sugiero que se lo expreses a quienes lo arreglaron", añade. La escena es solo una muestra más de la tensa relación que mantenía la pareja y que les llevó irremediablemente a la separación.

Lo que no cuenta The Crown: la princesa se tiró por las escaleras embarazada

Es uno de los episodios más trágicos de la vida de la princesa Diana. Sin embargo, y a diferencia del resto, The Crown no habla de él. Sucedió en enero de 1982, solo cinco meses después de su boda, y cuando Lady Di ya estaba embarazada de su primer hijo, el príncipe Guillermo. La princesa le dijo a su esposo que se quería morir y que estaba desesperada pero él no le hizo caso. Fue entonces cuando la princesa se arrojó por las escaleras.