Clara, hija Ewan McGregor, posó en un estreno del actor con la cara recién mordida por un perro

Y la propia joven no ha tenido reparo en recuperar las fotos para su cuenta de Instagram , con su rostro aún convaleciente de las heridas que le causó el animal. "Cuando una mordedura de perro te lleva a urgencias 30 minutos antes de la alfombra roja" , escribía en su publicación, en la que se muestran varias imágenes de la joven en el evento con la cara marcada.

El protagonista de Trainspotting o Big Fish, acudía con su hija mayor a la presentación de su nueva película, The Birthday Cake, en The Mob Museum de la ciudad Las Vegas. Y su hija, que comparte pantalla con su padre en esta película, no quiso perderse el evento pese haber tenido que pasar por urgencias poco antes de la premiere.