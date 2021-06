La ‘cláusula de infidelidad’, la condición que ha llevado a un hombre a perder la herencia de su esposa difunta

La difunta establecía que dejaría todos sus bienes a su esposo siempre y cuando no contrajese segundas nupcias con otra mujer tras su muerte . En el caso de que lo hiciese, quedaría sin efecto todo lo testado a su favor. El hombre no contrajo matrimonio con otra mujer tras su muerte pero, según la sentencia, existió una relación de convivencia estable y “semejante a la que comporta el matrimonio”.

Una cláusula poco habitual, pero legal

Según cuenta un bufete de abogados consultado por NIUS, este tipo de cláusulas de infidelidad eran habituales hace unos años. Ahora no tanto, pero la ley permite incluirlas. “Lo que no sería posible es quitarle a un hijo la legítima si, por ejemplo, cambia de pareja. La legítima es un derecho obligatorio por ley y únicamente se puede retirar en determinados supuestos como, por ejemplo, que un hijo maltrate a su padre. Pero todo lo que no sea la legítima es lo que se llama libre disposición: tú puedes disponer de tus bienes como quieras y con las condiciones que quieras, siempre que no contradigan las leyes”, cuentan desde el bufete coruñés Mosquera&Vicente Abogados.