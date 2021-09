Concha Velasco, más sincera que nunca: de su intento de suicidio al hijo que intentó "quitarse" y hoy es su vida

Concha Velasco recordó a los grandes amores de su vida, entre ellos el cantante Manolo Escobar, el único que no pudo conseguir. "Me gustaba mucho, cuando me cantó se me cayeron las bragas al suelo. Decir eso es una ordinariez, pero también lo dijo Pretty Woman", bromeó.

"Había perdido mi casa, vivía en un hotel y una noche vi en la tele a Paco diciendo que nunca había estado enamorado de mí. Yo cogí todo lo que había en el minibar, me tomé todo los frascos de pastillas que tenía... No me quería suicidar, solo dormirme y descansar". La salvó Andreu Buenafuente: "Yo puse a Buenafuente en la tele, porque me encantaba, y empecé a reír, a reír y a llorar, y me dio un ataque de tos, lo vomité todo y me di cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Llamé alm édico del hotel y me dijo: 'Se ha hecho usted un lavado de estómago viendo a Buenafuente".