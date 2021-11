Las mujeres gladiadoras existieron y Cleopatra no era una devoradora de hombres: la historia real que no te contaron

'El corazón del imperio', nueva apuesta de Movistar+, desvela cómo fueron los grandes personajes femeninos olvidados de Roma

"Contamos la otra mitad de la historia", cuenta el escritor Santiago Posteguillo, cocreador y narrador de esta serie documental ficcionada

Aitana Sánchez Gijón hace de abuela por primera vez, del "primer emperador trans" de la historia

Siglo I. Dos mujeres se enfrentan en una sangrienta batalla a vida o muerte en el anfiteatro de Roma, abarrotado de espectadores que apuestan por una o por otra. Una escena que para quién no sepa de qué va la historia, podría recordar a Gladiator o El juego del calamar en versión femenina -aunque aquí la que gana también es ejecutada-. Pero es el sorprendente arranque de El corazón del imperio, la nueva apuesta de Movistar Plus sobre una parte de la historia que hasta ahora nadie nos había contado o enseñado.

Las mujeres gladiadoras existieron en la Roma clásica, como también las emperatrices, políticas y empresarias, mujeres que destacaron por su inteligencia, coraje y crueldad, como los hombres de su época, y que merecen el reconocimiento que las crónicas nunca les han dado.

De ellas trata la nueva serie documental que se estrena este jueves 25 de noviembre, de mostrar el papel desconocido que jugaron las mujeres "injustamente olvidadas" en el Imperio que dominó Occidente durante más de 1.000 años:

"Queríamos contar la otra mitad de la historia"

La idea surgió en el confinamiento por parte de Israel Santo (que viene de dirigir Lola para la plataforma) y el escritor y autor de célebres novelas sobre el Imperio Romano, Santiago Posteguillo (Yo, Julia). "Queríamos hacer un viaje al siglo I" para contar "la otra mitad de la historia", ya que el periodo romano está ampliamente documentado, pero "contado por hombres y con una visión muy masculina", lo que ha "relegado siempre a las mujeres a 'novia de', 'madre de' o 'esposa de' los grandes héroes", han explicado los creadores de El corazón del imperio en la presentación de la serie desde el Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras (Valladolid), donde se ha rodado recreando las villas romanas, además de en Madrid y en los estudios de Nu Buyana en Sofía (Bulgaria).

Israel De Santo es el director y Santiago Posteguillo es quien guía al espectador narrando la historia a cámara con ayuda de varias mujeres expertas en la materia, que dan la perspectiva femenina al proyecto. "No podíamos cometer el mismo error de que nuestros historiadores fueran hombres, por eso elegimos a mujeres historiadoras".

Una serie "transgresora": Cleopatra y Cicerón hablando de anticonceptivos

Posteguillo ha calificado la serie de "transgresora", que "no busca recontar la historia", sino "contarla completa". Como ejemplo, ha recordado las "muchas veces" que se ha narrado en la literatura y el cine el asesinato de Julio César cuando tenía de amante a Cleopatra, pero "nunca" se había abordado "cómo recibe el cadáver a su mujer, Calpurnia, o cómo le llega la noticia a su amante, Cleopatra".



También entenderemos, por ejemplo, la rivalidad que había entre la reina egipcia y el jurista, político y orador romano Marco Tulio Cicerón, desmitificado en la serie, hablando de temas inesperados para la época como los anticonceptivos.

El corazón del imperio es un género híbrido que Movistar ya ha testado en otros proyectos como Palomares o El Palmar de Troya. A ratos, la serie parece un mockumentary (falso documental), por los datos sorprendentes que rescata. Aunque se presenta como una serie documental, "la parte de ficción supone el 70%, y es la fundamental, porque es la que atrae el público", tiene claro Posteguillo.

Los responsables de la serie pusieron mucho esfuerzo en que la serie fuera entretenida, y por ello está narrada de una forma muy cercana y coloquial. Santiago Posteguillo, quien confiesa que le costó ponerse delante de una cámara, ha intentado trasladar la máxima de sus novelas, que después de verla, el espectador sienta que "lo ha pasado muy bien" al tiempo que "aprendido muchas cosas".

"Cleopatra no era una devoradora de hombres como nos contaron"

De mostrar al espectador cómo era la vida de esas mujeres poderosas y obviadas por la historia se encarga un elenco de actrices encabezado por Aitana Sánchez Gijón, que encarna a la senadora Julia Mesa; Sandra Escacena (Verónica) que interpreta a la ambiciosa Fulvia, Joana Pastrana (tricampeona del mundo de boxeo) que debuta en la interpretación como la gladiadora 'Amazona', o Inty el Meskine, en el papel de Cleopatra. De ella veremos que "no era una devoradora de hombres", como tantas veces nos han dicho. "De hecho solo tuvo dos amantes –Julio César y Marco Antonio-, era un mujer que hablaba ocho idiomas y tuvo un papel fundamental y a veces desconocido en la historia de la Roma clásica".

"Los romanos no vivían el amor como nosotros"

A lo largo de sus seis capítulos, la serie producida por Globalset aborda cuestiones sobre "cómo afecta la guerra a la mujer, cómo es un matrimonio, un divorcio, un aborto –que se muestra explícitamente en la serie- o cómo vivían los romanos y romanas el sexo y el amor, "muy distinto a cómo lo vemos nosotros, era difícil saber si Cleopatra y Julio César o Marco Antonio estaban realmente enamorados". También la "muerte, que para ellos no era algo sagrado como para nosotros", cuentan las historiadoras en la serie.

La "locura" y el reto de rodar toda la serie en latín

Uno de los aciertos de El corazón del imperio para transmitir realismo es la "locura" que supuso que toda la parte ficcionada esté en latín, para hablar exactamente como lo hacían esas mujeres. Un idioma que a algunos les sonará al Dothraki de Daenerys en Juego de tronos, por las pocas veces que se usa en ficción. Esto descolocó a las actrices, en especial a Aitana Sánchez Gijón, que venía sobrecargada por la obra Juana, cuando le llegó todo el guion en latín. "Me entró pánico y estuve a punto de echarme atrás". "Me enfadé un poco", recuerda, "porque aunque sé italiano, francés y catalán, la sintaxis del latín es endiablada".

Cuenta la actriz que exigió que le pusieran "cartelones con los textos, como hizo Anthony Quinn en Un paseo por las nubes –la película que rodó en EE.UU. con Keanu Reeves- y el equipo lo hizo, pero al final no hizo falta porque me lo aprendí todo", ha dicho orgullosa de un esfuerzo recompensado, que "también me ha ayudado a meterme en el papel".

Aitana Sánchez Gijón, la primera mujer senadora de Roma

Para Aitana Sánchez-Gijón, actriz acostumbrada a interpretar a "todas las mujeres que se salen del tiesto", (La Regenta, Medea, Juana la Loca, Juana de Arco…), después de 15 años metiéndome en charcos con estos personajes", hacer de Julia Mesa ha sido un "reto" por el "poderío, fuerza, personalidad y ambición" de la primera senadora en Roma (sólo hubo dos en todo el imperio).

"He descubierto cómo las mujeres pueden ser poderosas y estrategas políticas, y usar ese poder, aunque sea con manipulación, crueldad o todo tipo de artimañas y bulos para que siga una estirpe", dice de lo que le ha aportado este personaje, del que apenas hay libros, por lo que tuvo que documentarse con los pocos artículos que hay escritos sobre ella.

Para Aitana, "filóloga frustrada", ya que no terminó la carrera, y con un padre profesor de Historia y una madre italiana, este tipo de personajes "siempre me han atraído porque me permite investigar sobre ellos".

Hace de "abuela" por primera vez con 52 años

La actriz, que tiene dos hijos con el pintor y escultor argentino Papin Luccadane, hizo de madre por primera vez con 35 años, en la serie Los 80 de Telecinco, algo que ha repetido recientemente en la película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas. Pero en El corazón del imperio, es la primera vez que Aitana Sánchez Gijón (52 años) hace de "abuela", una abuela de emperadores, pero "una abuela joven, como eran todas en esa época, con 30 años", ha matizado con humor.

Su nieto es el primer emperador "trans" de la historia

Su nieto es el emperador Heliogábalo, a quien Julia Mesa hizo ascender al trono con sólo 14 años para más tarde hacerlo caer y salvaguardar así su poder. A pesar de nacer hombre, desafió a la sociedad romana al admitir su transexualidad, explorar la opción de cambiar de sexo y contraer matrimonio con dos hombres.

Este emperador, considerado el "primer transexual de la historia", está interpretado por Alba Luna (modelo internacional para Carolina Herrera y Valentino), para quien este ha sido "su primer papel y encima de hombre", han resaltado de su trabajo.

Tanto el personaje de Aitana (Julia Mesa) como las otras protagonistas de la serie tienen algo de "villana", porque entonces "la mujer heroína tenía que ser mala". En la serie también sale el mito de Medea, que mata a sus hijos por venganza, lo que hoy sería considerado violencia vicaria, pero también es la "primera mujer con conciencia de individuo, al igual que los hombres".

"No son sólo heroínas, son también mujeres terribles, seres complejos, turbulentos, asesinas, mafiosas, gladiadoras…, yo de esto último no tenía ni idea, ha sido un descubrimiento", reconoce Aitana Sánchez Gijón. Eso hace que sean tan fascinantes. Son como los hombres de aquella época, ni más ni menos", cuenta la actriz, que repite a las órdenes de Israel de Santo tras interpretar a Isabel la Católica en Conquistadores Adventum. "Tiene una forma muy marciana de rodar, hace cosas curiosas que le funcionan muy bien", ha elogiado al director.

Fulvia, un "Julio César con faldas"

Sandra Escacena, actriz de 24 años que estuvo nominada al Goya por Verónica, es Fulvia, la mujer de Marco Antonio, una "mafiosa" o "una César con faldas” por su ambición política, como han descrito a este personaje, que la propia intérprete ha reconocido que desconocía. En este sentido, ha destacado lo "importante que contar la vida de estas mujeres resulta para las niñas y las chicas" de hoy en día", las cuales pueden "ver la historia tal como fue" y entender que "siempre han existido mujeres fuertes que pueden servirles de referente".

La boxeadora Joana Pastrana debuta de actriz como 'Amazona'

Joana Pastrana interpreta a uno de los personajes más desconocidos, el de Amazona, una de las tres gladiadoras romanas que salen en la serie junto a Achilia y Aunia. "No nos lo hemos inventado, existieron", dice Posteguilla. Esta experiencia ha supuesto para la ex boxeadora "un antes y un después" tanto en lo personal como en lo profesional, pues le ha permitido darse cuenta de que quiere "hacer muchas más cosas" en su vida "de las que estaba acostumbrada", ha declarado sobre su debut como actriz en este papel tras retirarse del boxeo.

¿Sabías que "las mujeres existieron e hicieron cosas"?

Las historiadoras que narran la serie junto a Santiago Posteguillo son la doctora en Derecho Romano Amelia Castresana, la doctora en Historia Patricia González, la arqueóloga e historiadora María Engracia Muñoz, la psicóloga Mireia Darder, la doctora en Filología clásica Cristina de la Rosa, y la historiadora especialista en Roma Lidia San José (Paquita Salas, A las once en casa), actriz que da rienda suelta aquí a su otra pasión aparte de la interpretación.

Patricia González (Máster en Estudios de Género y autora del libro Soror. Mujeres de Roma) ha ironizado con la "premisa loquísima" con la que partieron de que "las mujeres existieron e hicieron cosas". "Algo que parece obvio, pero no lo es, solo que se había omitido".

"La historia nos presenta siempre a hombres que hicieron grandes cosas, frente a mujeres matronas que estaban en casa cuidando a sus hijos, santas esposas o prostitutas, pero si buceamos vemos que ya entonces había mujeres guerreras, armeras, empresarias o políticas", como es el caso de Fulvia. "La importancia de la serie es que lleva este discurso al gran público a través de su visualización en la parte ficcionada".

Santiago Posteguillo ya conocía Israel Santo, por otro proyecto que tienen juntos para llevar a televisión su trilogía de Escipión (Africanus: el hijo del cónsul, Las legiones malditas y La traición de Roma), pero decidieron embarcarse antes en El corazón del imperio.

El escritor cuenta que comenzó a interesarse más por las mujeres de la historia sus libros, desde que escribió su primera novela, Africanus: el hijo del Cónsul, y alguien le criticó que no profundizara en los personajes femeninos. "Me molestó porque tenía razón, pero claro, yo iba a las fuentes, y eran todas hombres". El escritor valenciano se propuso ir cambiando el foco progresivamente hasta llegar a Yo, Julia (sobre Julia Domma, por el que ganó el Planeta), y este último proyecto de Movistar+, ya totalmente centrado en mujeres. Una deriva que no abandonará del todo en su próxima novela, Roma soy yo, la primera de una trilogía basada en Julio César, donde "también habrá mujeres por todos lados, como Cleopatra, y también porque él era un gran mujeriego".

¿Cómo sería la segunda parte de 'El corazón del imperio'?

El periodo del Imperio Romano "es infinito", cuenta a NIUS la historiadora Patricia González, de forma que si El corazón del imperio funciona, podría tener continuidad. También se podría abordar el papel de las mujeres en la Edad Media, donde más florecieron, en opinión de esta historiadora, "hasta que volvieron a caer en el Renacimiento".

Guiño a Movistar+ tras las críticas de censura de los cómicos

Marijo Larrañaga (Productora ejecutiva Movistar+) ha explicado que El Corazón del Imperio forma parte de la "nueva estrategia en ficción de la plataforma, con proyectos que nos permitan conocernos más, y en la que también entran Lola, la recién estrenada docuserie de la Faraona, Palomares o Raphaelísimo, la que está por llegar sobre el cantante.

El corazón del imperio es el cuarto proyecto que Israel del Santo pone en marcha con Movistar+, después de Conquistadores Adventum, El Palmar de Troya y Lola, algo que el guionista ha aprovechado para hacer un guiño a la plataforma de Telefónica, en un momento en que se enfrenta a acusaciones de falta de censura por parte de cómicos. "La valentía de dejarnos hacer una serie como esta, toda en latín, y la libertad de creación es algo que agradezco a esta plataforma", ha dicho.

Un libro basado en 'El corazón del imperio'

Con motivo del estreno de El corazón del imperio, el 17 de noviembre se publicó un libro homónimo basado en la serie documental, escrito por Miguel Díaz de Espada y editado por Planeta.

El elenco completo de 'El corazón del imperio'

El reparto de El corazón del imperio se completa con Erika Sanz (Águila Roja), Carolina Garrido (Mercado Central), Jennifer Bucovineanu (modelo internacional para Gucci y Jo Malone), y María Granada.